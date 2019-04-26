Лукашенко встретился с Си Цзиньпином 26.04.2019, 0:01

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Фото: president.gov.by

Белорусский диктатор пообещал председателю КНР «поддержку в любой сфере».

Китай всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны в любой сфере. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает БелТА.

«Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны», - подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко подчеркнул, что рад встрече с Си Цзиньпином и пожелал успешного проведения Второго форума «Пояс и путь».

«Благодаря вам этот формат стал полезной и крайне необходимой площадкой для регулярных встреч единомышленников», - сказал диктатор.

Он также лично поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с юбилейными датами: отмечавшимся в прошлом году 40-летием политики реформ и открытости и предстоящим в этом году 70-летием создания Нового Китая.

Фото: president.gov.by

«В этих политических и экономических успехах очевидна ваша роль как гаранта стабильности курса партии и развития КНР в современном и непредсказуемом мире, который меняется буквально в течение суток», - отметил правитель.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что за прошедшие 6 лет с момента провозглашения инициативы «Пояс и путь» сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехами. «Индустриальный парк «Великий камень» стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества», - сказал председатель КНР.

В присутствии правителей по завершении встречи были подписаны документы о развитии двустороннего сотрудничества. Подписано межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Стороны также поставили подписи под концепцией проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь».

После церемонии подписания двусторонних документов Си Цзиньпин продемонстрировал Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона предполагает «подарить» Беларуси.

Правители также обменялись подарками. Си Цзиньпин подарил Лукашенко искусно сделанную вазу из синего и белого фарфора.

Белорусский диктатор преподнес в дар своему коллеге несколько книжных изданий: белорусские пословицы и поговорки, которые переведены на китайский язык, а также 4 книги китайских поэтов, которые переведены на белорусский язык. Очень личным подарком для Си Цзиньпина стала картина, на которой изображено место в деревне, где будущий лидер Китая прожил несколько лет, и где, по его признанию, во многом прошло его становление. Кроме того, по традиции ему подарили корзину с белорусскими продуктами, уже хорошо известными как в Китае в целом, так и лично Си Цзиньпину.