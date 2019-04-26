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Леонид Заико: Куда Лукашенко будет девать этот бензин?

  • 26.04.2019, 8:32
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Эра нефтяной и газовой эйфории закончилась.

1 литр – 1 евро. Министерство финансов прогнозирует, что цена литра автомобильного топлива в стране может подорожать в полтора раза от сегодняшней цены. Правда, не сегодня, а к 2024 году. Причиной роста Минфин называет российский налоговый маневр, сообщает «Белсат».

Леонид Заико, экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия», прокомментировал ситуацию.

«Лукашенко сказал: и дурак может повысить цены. Это его слова. Повышая цены на бензин, те, что работают в этой сфере, подпиливают сук, на котором сами и сидят.

Необходимости в белорусском бензине через 7-8 лет уже не будет такой, как сейчас.

Все переходят на электротранспорт. Даже маленькая независимая Грузия сейчас строит завод по производству электромобилей на 40 тысяч автомобилей в год. Если будут сидеть на этом бензине наши, пользуясь словами Лукашенко, «дураки», то мы окажемся у разбитого корыта. Повышайте сколько хотите!

Мы перейдем на электротранспорт - что будете делать? Куда вы будете «впиндюривать» этот бензин? Вы не понимаете, что закончилась эра нефтяной и газовой эйфории», - считает экономист.


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