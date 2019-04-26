Какая люстрация без реституции? 9 Ирина Халип

26.04.2019, 8:42

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Ирина Халип

Денег у людей все меньше, а чиновничьих дворцов все больше.

Иногда информационные ленты приносят и хорошие новости. Вот, к примеру, на днях читаю: бывший начальник БТ Григорий Кисель сдает коттедж в Дроздах за шесть с половиной тысяч долларов. Ему звонят журналисты, а он говорит «не лезьте в мою личную жизнь». Ну разве эта новость не прекрасна?

Человек не зря служил верой и правдой государству: врал, шельмовал, травил своих же граждан, выдавал в эфир киношки да передачки про оппозицию – аж вспотел от натуги. Зато теперь вышел на пенсию – и может, как всякий белорусский пенсионер, наслаждаться жизнью. Лучшая иллюстрация к образу социального государства. Это только враги народа утверждают, что прожить на пенсию невозможно. Оно, может, и так, да только кто вам, жадины-говядины, мешает коттеджи сдавать ради прибавки к пенсии? Что, не накопили на коттедж? Сами виноваты – видно, плохо работали. Вон чиновники на государственную зарплату – отнюдь не самую высокую – смогли обеспечить себе достойную жизнь даже после госслужбы. А вам-то что мешало? Только про совесть не говорите – ее на хлеб не намажешь. это все сказки для бедных.

А если серьезно, история с Киселем заставляет задуматься. Мы с вами часто обсуждаем будущую люстрацию. Сменится власть – и все палачи и казнокрады лукашенковского режима вылетят с волчьим билетом из своих кабинетов и больше никогда и близко не подойдут к пульту управления государством. Само собой, все это будет принято на законодательном уровне свободно избранным парламентом. Но в нашей ситуации люстрация сама по себе – всего лишь паллиатив. Конечно, кто-то вообще пойдет под суд и на долгие годы в колонию. Но исторический опыт показывает, что таких в итоге оказывается не так много – да хоть Нюрнберг вспомните. Остальных просто изгоняют из органов управления и в лучшем случае в качестве наказания они получают смачный пинок под зад.

Зато дальше у этих остальных, исчисляемых уже даже не сотнями, начинается сладкая жизнь богатых пенсионеров. И что им люстрация? Да за счастье они ее примут! Потому что работать они все равно не умеют. Там, где не нужно пилить бюджеты, собирать дань, вымогать взятки, составлять липовые бумажки, им делать нечего. Зато теперь они смогут сдавать свои дворцы и жить припеваючи – хоть на Лазурном берегу, хоть на средиземноморских островах, потому что даже список визовых санкций уже давно отменен добросердечными европейцами. Собственно, новая власть всего лишь узаконит их роскошный незаслуженный отдых.

И получается, что сама по себе люстрация – тьфу, мелочь. Зато если одновременно с реституцией – получится совсем другое дело. В странах Балтии после обретения независимости власти начали возвращать дома, отобранные большевиками под райкомы и горкомы, законным владельцам или их наследникам. Это было справедливо.

В нашем случае все эти чиновничьи дворцы – новодел, никому прежде не принадлежащий. Но строились они на землях, которые местный узурпатор решил объявить личной собственностью и начал раздавать в качестве подарков за преданность. Строились эти дворцы на деньги, отнятые сотней «сравнительно честных способов» у людей. И, заметьте, продолжают строиться. Денег у белорусов все меньше (в маленьких городах и с зарплатой в 200 рублей не очень-то найдешь работу) , зато чиновничьих, милицейских, прокурорских дворцов вокруг Минска все больше и больше. И это естественно: деньги, как и энергия, существуют по закону сохранения и превращения. И если у народа деньги отбираются – и открыто, и тайно, - то у чиновников их и должно становиться все больше и больше. Законы физики, не более.

Вот и получается, что законный владелец всего этого безвкусного, но дорогостоящего хлама – белорусский народ. Ему и должна будет все это вернуть новая законная власть. Что делать с этими жуткими дворцами – вопрос второй. Может быть, открыть в Дроздах музейный комплекс и возить туда туристов? Что-то вроде музея лукашизма - как музеи коммунизма в Восточной Европе, как предостережение. Оставить там все, как есть, и водить экскурсии, чтобы всякий турист мог увидеть, как жили чиновники в бедной стране, где даже с безработных сшибают деньгу: вот вам золотой унитаз Ермошиной, а это падишахское ложе Шеймана, а вон ту мраморную беседку со стразами специально построили Якубович с Давыдько, чтобы там вечерами встречаться, а на этом парадном портрете маслом на лошади и в орденах – Мясникович, к примеру.

А можно и без музеев и экскурсий, по-простому – отдать все эти постройки многодетным семьям, детдомам или детсадам. Или вообще – сровнять с землей и построить в Дроздах хорошую больницу, где послеоперационные пациенты уже не должны будут ползти по коридору до единственного на все отделение сортира. Неважно, впрочем, - это будут решать люди, когда вернут себе избирательное право. А важно то, что люстрации без реституции в наших широтах быть не может.

А потенциальным арендаторам дома Киселя я сочувствую: он ведь даже собственные портреты оттуда не убрал. И вот представьте: снимет кто-нибудь тот коттедж, придет вечером домой, а там – Кисель на стене. Так ведь и апоплексический удар схватить недолго.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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