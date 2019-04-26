Сидоренко: У команды есть потенциал и воля

Сидоренко: У команды есть потенциал и воля2
- 26.04.2019, 8:45
Наставник национальной хоккейной сборной прокомментировал победу над Казахстаном.
После контрольного матча против сборной Казахстана главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал игру и ответил на вопросы корреспондента пресс-службы ФХБ Вячеслава Федоренкова.
— Начали тяжеловато: видимо, сказывалось то, что давно не играли, с ходу не смогли принять предложенный хозяевами высокий темп. Хотя ребят предупреждали, насколько важно начало. Но первый период практически целиком оборонялись: не было контроля шайбы, имелись большие разрывы в линиях.
В перерыве попросили парней действовать агрессивнее, меньше отсиживаться в своей зоне. Приятно, что прислушались: второй период остался полностью за нами. В третьем вроде тоже не просели, тем более что заранее внесли коррективы, сделали перестановки. Два быстрых пропущенных гола, конечно, осложнили жизнь.
Но здорово, что и здесь не опустили руки, к тому же половину своих шайб в матче забросили в большинстве.
Вообще наша лавка, что называется, «жила», это очень понравилось. Хотя, понятно, есть над чем работать и о чем поговорить.
— До игры вы озвучивали формулу: вратарь, который сыграет против казахов два периода, будет на старте рассматриваться как «номер один». Мильчаков провел три плюс овертайм…
— Да, решили не ломать игру, которая ко второму перерыву у команды явно стала получаться. Заодно посмотреть, как Дима справится дальше.
— Сомнения после двух пропущенных на 48-й минуте шайб посещали?
— Относительно вратаря — нисколько. Больше огорчили ошибки полевых, приведшие к этим голам. Тем более прокалывались на том, о чем с ребятами говорили. Плюс к решениям арбитров в ряде эпизодов есть вопросы. В том числе и голевых. Но последнее отнесу на домашнее судейство. Даже при нем недопустимы ошибки, которые мы себе позволяли.
— То есть Мильчаков пока — «номер один»?
— Пока планируем так. Но еще посмотрим, как пойдут дела дальше.
— Получается, после отменной работы Осипкова в серии буллитов Трусу есть от чего взгрустнуть?
— Пока рано — у нас все еще три вратаря. Окончательное решение впереди.
— Равно как и по состоянию здоровья Коробова?
— Именно. В пятницу он попробует выйти на лед. Все еще надеемся, что сможем рассчитывать и на Дмитрия.
— Общая оценка четвергового матча — вы, скорее, довольны?
— Доволен тем, что у команды точно есть потенциал и воля: как-никак вытащили матч, в котором дважды уступали две шайбы. Но, повторюсь, есть моменты, на которых в очередной раз заострим внимание. Они касаются прежде всего игровой дисциплины.
— Здорово ли в связи с последним пожурите Евенко за частые фолы? Или, учитывая сказанное об арбитраже, не со всеми удалениями согласны?
— Все равно к Олегу вопросов немало. Большинство нарушений не выглядели обязательными, а на таких форумах цена каждого лишнего фола может быть очень высокой. Надеюсь, это понимают все.
— Черновик с фамилиями последних отсеиваемых уже написан?
— Да, но набело не будем спешить писать его до воскресенья. Еще есть пара дней и пара кандидатур, над которыми поразмыслим. Давайте дождемся воскресенья.
Главный турнир года для национальной белорусской команды начнется 29 апреля.
Календарь сборной Беларуси в дивизионе IA на ЧМ в Нур-Султане выглядит так:
29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).
30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).
2 мая. Беларусь — Словения (13.00).
4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).
5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).
Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.