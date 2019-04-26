СССР изгнали из Лиги Наций, Россия идет той же дорогой 3 26.04.2019, 8:50

Владимир Ельченко

Кремль, похоже, работает по Джорджу Оруэллу.

Осуществляя в нарушение минских соглашений очередной виток агрессии против Украины - раздавая паспорта РФ в Донбассе, путинская Россия последовательно идет той же дорогой, которая привела к изгнанию СССР из Лиги Наций. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постпред Киева Владимир Ельченко, сообщает liga.net.

По его словам, массовая выдача российских паспортов в регионе может легко использоваться Кремлем для оправдания его военного присутствия на украинской территории "для защиты российских граждан".

"Это ничто иное, как плохо скрываемая попытка оправдать продолжающуюся оккупацию территории. Это ничто иное, как искусственный повод продолжать отправлять в Украину российские силы и проводить неприкрытую военную агрессию. Это ничто иное, как заблаговременно согласованные Москвой усилия по подрыву перспектив мирного урегулирования по минским соглашениям", - подчеркнул Ельченко.

Он акцентировал внимание на том, что незаконный указ российского президента полностью подрывает логику минских соглашений и, по факту, делает невозможным их выполнение.

"Посудите сами: цель соглашений - реинтеграция ОРДЛО в юридическое, политическое и экономическое пространство Украины. Вместо этого, логика данного указа заключается в дезинтеграции, а также в консолидации тотального российского контроля над оккупированными территориями. Это ли не четкие признаки ползучей аннексии? Выдача и распространение российских паспортов на оккупированных территориях сделает едва ли возможным проведение законных местных выборов, как предусмотрено минскими соглашениями", - отметил Ельченко.

Выступления на Совбезе ООН в поддержку Украины:

Ранее постпред РФ Василий Небензя заявил, что раздача российских паспортом жителям ОРДЛО - это "гуманитарная акция" Путина.

В какой-то момент своего выступления Ельченко по-русски обратился к российскому послу: "Вы также не увидите ничего необычного в том, если жителям приграничных областей России другие государства станут раздавать в массовом и организованном порядке свои паспорта"?

"В условиях искаженной реальности гибридной войны Кремль, похоже, работает по Джорджу Оруэллу: война - это мир, свобода - это рабство, а невежество - сила. Иначе сложно понять, как и почему авантюра с паспортами представляется, как "гуманитарная акция", - сказал посол Украины.

"Все это - части одного и того же паззла: ползучей оккупации Украины", - подытожил Ельченко.