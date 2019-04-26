закрыть
26 апреля 2019, пятница, 9:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Журналисты попросили «вертолет Лукашенко» в аренду – и что из этого вышло

3
  • 26.04.2019, 8:57
  • 1,856
Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с бортовым номером EW-001PH в минском аэропорту.
Фото с Инстаграма Дмитрия Молоковича

Ответ «Белавиа» опровергает слова друга диктатора.

«Белавиа» не дает в аренду элитный вертолет «Agusta-Westland AW-139», который получила от миллиардера Михаила Гуцериева. Вместо этого авиакомпания предлагает взять самолет, сообщает «Белсат».

«Для аренды можем предложить только самолет, – сказали нам в приемной «Белавиа». – Надо писать заявление: куда, на какое время, какой аэродром – это же не простой вопрос. В летний период заявки нужно подавать заранее».

19 апреля председатель совета директоров «Славкалия» Михаил Гуцериев заявил журналистам, что отдал вертолет с бортовым номером EW-001PH в цветах государственного флага Беларуси в аренду «Белавиа».

Официально во флоте «Белавиа» нет ни одного вертолета.

Гуцериев заявляет, что может отдать вертолет любой компании и любому гражданину – мол, «главное, чтобы оплата была».

По словам бизнесмена, вертолет стоил $ 14 млн.

Впервые этот борт прилетел в Беларусь 19 февраля. В тот же день, согласно данным «Flightradar24», он кружил над Осторошицким городком, где находится резиденция Лукашенко.

Этот и другие факты – номер борта, ливреи, дружба Михаила Гуцериева с правителем Беларуси – позволяют журналистам предположить, что вертолетом, вероятно, будет пользоваться именно Лукашенко.

Михаил Гуцериев – российский миллиардер (28-е место по версии «Forbes»). В позапрошлом году одна из его компаний «Славкалий» начала строительство калийного комбината в Беларуси стоимостью $ 2,1 млрд. Это самый крупный проект, который частная компания реализует на постсоветском пространстве.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников