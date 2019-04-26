Журналисты попросили «вертолет Лукашенко» в аренду – и что из этого вышло 3 26.04.2019, 8:57

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Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с бортовым номером EW-001PH в минском аэропорту.

Фото с Инстаграма Дмитрия Молоковича

Ответ «Белавиа» опровергает слова друга диктатора.

«Белавиа» не дает в аренду элитный вертолет «Agusta-Westland AW-139», который получила от миллиардера Михаила Гуцериева. Вместо этого авиакомпания предлагает взять самолет, сообщает «Белсат».

«Для аренды можем предложить только самолет, – сказали нам в приемной «Белавиа». – Надо писать заявление: куда, на какое время, какой аэродром – это же не простой вопрос. В летний период заявки нужно подавать заранее».

19 апреля председатель совета директоров «Славкалия» Михаил Гуцериев заявил журналистам, что отдал вертолет с бортовым номером EW-001PH в цветах государственного флага Беларуси в аренду «Белавиа».

Официально во флоте «Белавиа» нет ни одного вертолета.

Гуцериев заявляет, что может отдать вертолет любой компании и любому гражданину – мол, «главное, чтобы оплата была».

По словам бизнесмена, вертолет стоил $ 14 млн.

Впервые этот борт прилетел в Беларусь 19 февраля. В тот же день, согласно данным «Flightradar24», он кружил над Осторошицким городком, где находится резиденция Лукашенко.

Этот и другие факты – номер борта, ливреи, дружба Михаила Гуцериева с правителем Беларуси – позволяют журналистам предположить, что вертолетом, вероятно, будет пользоваться именно Лукашенко.

Михаил Гуцериев – российский миллиардер (28-е место по версии «Forbes»). В позапрошлом году одна из его компаний «Славкалий» начала строительство калийного комбината в Беларуси стоимостью $ 2,1 млрд. Это самый крупный проект, который частная компания реализует на постсоветском пространстве.