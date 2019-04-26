Команда Зеленского рассказала о приоритетах для украинского бизнеса 26.04.2019, 9:01

Бизнес-сообщество встретилось со штабом избранного президента Украины.

В чистый четверг, 25 апреля, Европейская бизнес ассоциация собрала бизнес-сообщество для серьезного разговора с представителями команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского - экс-министрами Александром Данилюком и Айварасом Абромавичусом.

LIGA.net выбрала самые интересные тезисы советников будущего президента.

Кто будет ездить на работу на велосипеде? Спойлер: не Зеленский

В ходе дискуссии один из гостей спросил, готовы ли Данилюк и Абромавичус добираться на работу на велосипедах. Ответы оказались неожиданными. "Что касается велосипедов, я сам из Литвы, из города велосипедного, но здесь на работу я не на машине ездил, пешком ходил. Просто очень близко живу. Что касается президента, не могу ничего сказать, но уже есть фотографии с новыми capacity бегать по Мариинскому парку, быть спортивным", - сказал Абромавичус.

Он добавил, что когда был главой МЭРТ, была инициатива об оборудовании перед зданием Кабинета министров парковки для велосипедов. "Но это была очень нелегкая работа, было очень много людей, которые были против, говорили, что это невозможно. Все делается старыми бюрократами", - говорит он.

Абромавичус добавил, вся кампания Зеленского была необычной, поэтому и его президентство будет необычным. "Владимир Зеленский и знак равенства в слову статус-кво - это неправильно, нужно перечеркнуть такие вещи, которые закоренели годами. У меня есть понимание, что Владимир Зеленский будет выполнять свои обещания", - говорит он.

Александр Данилюк добавил, что он ездит на велосипеде и 29 апреля "должен был сдавать половинку Iron man". "Велоинфраструктура - не самая большая проблема Украины, правда? Но тема велосипедов для меня - это символ европы. Я бы хотел, чтобы Владимир Зеленский занимался исключительно велосипедами, это сезонный бизнес, но не получится так", - сказал он.

Данилюк сообщил, что требования, предъявленные бизнесу к Владимиру Зеленскому, такие же, с которыми к нему пришли члены его команды. "Я думаю, что во всех этих ТОП-7 и я лично, и Айварас, принимали участие, когда работали в правительстве", - говорит он.

Абромавичус перечислил все, что намерен сделать Зеленский, вступив в должность. "Снятие имунитета (неприкостновенности с депутатов - Ред.), импичмент президента, новый закон о выборах по открытым спискам и без мажоритарки, незаконное обогащение, народовластие, создание Службы финансовых расследований, избавление правоохранительных органов от функций, связанных с экономической деятельностью", - перечислил Абромавичус приоритеты работы нового президента.

Показав два документа, он сообщил, что на бумаге четко указано, чьи ставленники возглавляют НКРЭКУ и Антимонопольный комитет. "Есть полное понимание, что эти две институции - комиссия и комитет - должны быть независимыми, потому что они сдерживают конкуренцию, инвестиции и все остальное", - сказал он.

Данилюк обнадежил присуствующих, что сотрудничество с МФВ будет продолжено. "Мы ожидаем позитивного ревью в мае, есть определенные проблемы, решение которых уже предложила наша команда", - сказал он.

Также Абромавичус вспомнил о "важнейшем требовании бизнеса" - введении налога на выведенный капитал. "Несмотря на потенциально сложный период с МВФ, Владимир Зеленский будет дискутировать на эту тему с нашими партнерами. Я считаю, что он будет открыт для бизнеса. Он сам предприниматель, слава Богу, что не самый крупный предприниматель. Я убежден, что очень трудно проводить деолигархизацию, если за столом один из участников этого круга", - сказал он.

Данилюк назвал приоритетом номер один перезапуск антикоррупционных органов, мол, сейчас НАБУ и Антикоррупционная прокуратура не работают.

Модератор встречи, глава ЕБА Анна Деревянко, вспомнила о бордах Зеленского со слоганом "Прийде весна - будемо саджати" и поинтересовалась, когда же начнутся массовые посадки. "Инаугурация еще не произошла", - ответил Абромавичус, а Деревянко резюмировала что сажать начнут не весной, а уже летом.

А Зе!команды нет?

В ближайшие три недели Зеленский займется исключительно формированием команды. "Дата инаугурации еще не определена, но во всей этой политической борьбе уже позитивно то, что есть борьба за ценные кадры", - сказал Абромавичус. Данилюк добавил, что команда, которая будет управлять страной, не сформирована.

Данилюк считает, что кадровые изменения станут лакмусовой бумажкой того, будут ли в стране перемены. "Четыре назначения фактически определят вектор на будущее. Это глава СБУ, генпрокурор, министр иностранных дел и министр обороны", - сказал Данилюк.

При этом экс-министр финансов сообщил, что должность главы МИДа его не интересует до тех пор, пока не пройдут изменения внутри страны. "Генпрокурором я мог бы стать, у меня тоже нет юридического образования", - пошутил Данилюк.

Перемещение АП как символ освобождения

Данилюк готов заняться перемещением Администрации Президента с Банковой. "Я человек, который большую часть жизни провел в частном секторе, но изрядно побегал по помещениям Кабмина и Администрации Президента. Там не только бюрократия, там очень дискомфортно. В моем кабинете было семь секретных телефонов. Как вы думаете, как часто я ими пользовался? Вся эта коммуникация - это все прошлый век.", - сказал он.

По словам Данилюка, переезд АП станет символом освобождения и другого мышления.

Чего боится Зеленский

По словам Абромавичуса, команда Зе! опасается, что "уходящее руководство может подсунуть под елку свинью". Например, в виде решений судов, Конституционного суда, кейс по ПриватБанку и нелегальному обогащению.

"Иностранные партнеры уже сейчас опасаются, что это может коснуться и е-деклараций, выполнений условий безвиза", - рассказал Абромавичус.