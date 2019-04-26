СNN: Трамп планирует заключить «грандиозное соглашение» с Россией и Китаем 3 26.04.2019, 9:31

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Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

Президент США считает, что способен взять под контроль все стратегические вооружения.

Президент США Дональд Трамп планирует заключить грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал представитель Белого дома.

Как отмечается, американский президент хочет заключить "грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем", которое может стать для него "знаковым достижением" во внешней политике.

По данным телеканала, инициатива находится на самой ранней стадии.

Как отмечается, в настоящее время Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США возможные варианты нового соглашения.