закрыть
26 апреля 2019, пятница, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

СNN: Трамп планирует заключить «грандиозное соглашение» с Россией и Китаем

3
  • 26.04.2019, 9:31
  • 1,534
Дональд Трамп
Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

Президент США считает, что способен взять под контроль все стратегические вооружения.

Президент США Дональд Трамп планирует заключить грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал представитель Белого дома.

Как отмечается, американский президент хочет заключить "грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем", которое может стать для него "знаковым достижением" во внешней политике.

По данным телеканала, инициатива находится на самой ранней стадии.

Как отмечается, в настоящее время Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США возможные варианты нового соглашения.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников