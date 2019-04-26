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«Все мои друзья выйдут на улицы, если Беларусь захотят сделать губернией России»

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  • 26.04.2019, 10:03
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Минчане рассказали, что их больше всего мотивирует на протест.

Что может стать последней каплей для белорусов, чтобы выйти на массовый протест?

С таким вопросом журналисты «Белсата» обратились к минчанам

«Если бы нам сказали, что надо присоединяться к Российской Федерации, это было бы достаточно весомой причиной»

«Когда я буду видеть, что наше правительство делает все, чтобы наша страна жила еще хуже»

«Если бы Лукашенко сказал, что его сын станет следующим президентом Беларуси, я выйду протестовать на улицы»

«Буду протестовать, если будет еще сильнее угнетаться белорусский язык»

«Я выйду на улицу , если скажут, что Беларусь будет губернией России. И не только я – все мои друзья выйдут, коллеги выйдут»


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