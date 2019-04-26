МИД Польши: «Паспортизация» Донбасса противоречит духу Минских соглашений 26.04.2019, 10:20

Польша присоединилась к ряду стран, осудивших указ Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Польши.

В ведомстве отметили, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах, и именно поэтому осуждает российскую политику "паспортизации".

"Считаем, что подписанный президентом Владимиром Путиным указ - который дает возможность получения жителями оккупированного Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке - явно противоречит духу Минских соглашений. Такие паспорта не смогут действительными документами для путешествия", - говорится в заявлении.

В МИД Польши отметили, что подобный шаг через несколько дней после объявления результатов голосования на президентских выборах в Украине, признанных международным сообществом как отвечающие демократическим стандартам, является очередной попыткой дестабилизации Украины и посягательства на ее территориальную целостность.

"Польша, вместе с группой членов Совета Безопасности ООН, призывает Россию прекратить действия, направленные на уничтожение усилий по урегулированию конфликта, и вернуть Украине возможность охвата контролем собственной территории. Обе стороны конфликта должны приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках Минских соглашений", - говорится в заявлении.