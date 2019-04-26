Максим Позняков: Нужно идти к людям, в народ 2 26.04.2019, 10:22

Максим Позняков

Новый лидер Белорусского независимого профсоюза рассказал о своих первых шагах на посту председателя.

20 апреля в Минске прошел ХІ съезд Белорусского независимого профсоюза, на котором 35-летний Максим Позняков был избран председателем объединения. До этого момента он был заместителем председателя первичной организации БНП на ОАО «Нафтан».

Смена руководства прошла на фоне беспрецедентного давления на Белорусский независимый профсоюз. С начала года Независимый профсоюз горняков покинула тысяча человек из-за давления со стороны ОАО «Беларуськалий». В связи с этим сотни неравнодушных со всего мира требуют от белорусских властей прекратить преследование по профсоюзному признаку.

Новый лидер старейшего независимого профсоюза Беларуси рассказал «Салідарнасці» о впечатлении от первых дней руководства, о вызовах, которые стоят перед организацией и первых шагах на посту.

— Во-первых, есть ощущение гордости и благодарности делегатам съезда за доверие быть руководителем организации ближайшие четыре года. Также понимаю большую ответственность за профсоюз, за те первые шаги, которые предстоит сделать для развития нашей организации в это непростое время.

Главным вызовом для себя Максим Позняков сейчас считает накат на Независимый профсоюз горняков:

— Отбить это волну — это первоочередная задача сегодня для нашей организации. Ведь НПГ является одной из самых многочисленных наших организаций.

По словам профсоюзного лидера, акция солидарности с профсоюзом как внутри страны, так и на международном уровне стала неожиданностью для властей:

— По сведениям, которые к нам доходят, давление уменьшилось. Такой большой волны выхода из профсоюза горняков, которую мы наблюдали, теперь нет. Но нам нужно еще все проверить, проанализировать. Со дня на день соберется Совет представителей профсоюзов горняков, где будут подведены итоги и станет ясно, прекратилось это давление или нет.

Что до международного флешмоба в поддержку Независимого профсоюза горняков, то я думаю, он заставил задуматься и руководство «Беларуськалия», и солигорские власти. Убежден, что они не ожидали, что эта поддержка будет расти как снежный ком.

Говоря о ближайших планах, Максим Позняков подчеркнул, что работа в профсоюзе требует ежедневной отдачи:

— Нужно идти к людям, в народ. Объяснять рабочим, что такое профсоюзное объединение, в чем его сила. Необходимо продолжать работу по заключению коллективных соглашений, например, с «Нафтаном». Продолжится работа и с «Белнефтехимом» по заключению Тарифного соглашения, которое будет распространяться на весь концерн. Но главное, повторюсь, идти к людям, создавать новые ячейки, поддерживать работу действующих.