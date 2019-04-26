Дмитрий Быков о своей госпитализации: Это было отравление 2 26.04.2019, 10:28

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Дмитрий Быков

Российский писатель опроверг слухи о диабете и гипертонии.

Российский писатель Дмитрий Быков считает, что его госпитализировали в больницу в Уфе из-за отравления. Об этом он рассказал в авторской программе в эфире «Эха Москвы» из больницы, пишет «Новая газета».

В своем первом после госпитализации эфире Быков рассказал, что причина отравления пока не установлена. Писатель также опроверг сообщения о том, что у него диабет или гипертония. «Не было у меня никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств, которые стали подозревать сразу наиболее простые сердца», — добавил он.

Эфир авторской передачи «Один» был записан в больнице, откуда Быкова выпишут 28 апреля. «У меня пока еще более-менее замедленная речь, но прелесть именно в том, что меня всегда ругали за ее ускоренность, поэтому сейчас, кажется, наконец достигли идеального темпа», — отметил писатель.

Напомним, Дмитрий Быков почувствовал себя плохо в аэропорту Уфы 16 апреля, куда прилетел читать лекцию. Его доставили в местную больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. После писателя перевезли на лечение в Москву в НИИ им. Бурденко, врачи которого недавно сообщали об улучшении в его состоянии.