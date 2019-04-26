Нефть застряла в Беларуси: что будет дальше? 8 26.04.2019, 10:32

3,401

Иллюстрационное фото

Одна из ключевых отраслей промышленности переживает шок, которого в ее истории еще не было.

В такой же ситуации нефтепроводы, организации-эксплуатанты которых традиционно числятся в списках крупнейших налогоплательщиков и лучших работодателей страны, пишет «Экономическая газета».

Польша, Чехия и Германия отказались принимать загрязненную хлоридами российскую нефть из трубопроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Что делать с такими объемами некондиционного углеводородного сырья внутри страны? На этот вопрос пока нет ответа. Высказывалось предположение об откачке бракованного черного золота назад в РФ.

Что с качеством топлива?

Уже однозначно понятно, что есть не просто угроза оборудованию белорусских НПЗ, а им нанесен реальный ущерб. Но не станет ли это проблемой для всех отечественных потребителей нефтепродуктов?

Пока топливно-энергетический комплекс приостановил экспорт углеводородного топлива, но на внутренний рынок отгрузки обеспечены своевременно и в запланированном объеме (по крайней мере такая информация поступает с региональных нефтебаз предприятий концерна «Белнефтехим»).

Не нанесут ли бензин и дизель из «грязной» нефти ущерб моторам белорусских автомобилей, тракторов и комбайнов? Пока «облнефтепродукты» рапортуют об эффективной работе трехступенчатой системы контроля качества (и на нефтеперерабатывающих заводах, и на нефтебазах, и непосредственно на заправках) и успешном прохождении через нее продукции отечественных НПЗ. На заводе идет анализ топлива по 20 параметрам, а нефтебазы и сети АЗС проверяют дизтопливо и бензин по 11 и 7 критериям соответственно. На каждой АЗС номер партии топлива сверяется, проверяется целостность пломб и отбирается проба. Лишь после этого топливо поступает в продажу. После проверки на соответствие стандартам качества проба хранится до полной реализации этой партии топлива.

Можем ли мы закупать нефть не в РФ?

Нет. Пока это нереально. И делать этого никто не будет. Несложно вспомнить, что в недавнем прошлом были попытки наладить поставки черного золота в Беларусь из Ирана, Венесуэлы, Азербайджана через порты стран Балтии или Украины.

Ни один из этих экспериментов назвать экономически успешным нельзя.

Во-первых, крайне дорогими оказываются несистематические поставки. Транспортировка танкерами с перегрузкой в железнодорожные цистерны – очень дорогое удовольствие и несет в себе массу рисков (экологических, логистических, технических и т.д.).

Не получается выстроить на другом направлении инфрастуктуру, аналогичную той, которая связывает белорусский ТЭК с российскими нефтяными месторождениями. Многократно упоминавшийся вариант использования нефтепровода «Одесса – Броды» до сих пор остается теоретическим прожектом, до воплощения которого в жизнь все так же далеко. Эту «трубу» до Мозырского НПЗ так и не дотянули.

Есть практически не используемый нефтепровод через Новополоцк до портов Латвии. Однако ключевые отраслевые эксперты, например, агентство «RusEnergy», указывают, что даже если бы в Беларусь удалось наладить поставки по обоим упомянутым нефтепроводам (в Мозырь – из Одессы, в Новополоцк – из латвийского порта Бутинге), сегодняшние поставки из РФ этот объем не закроет.

Так что нет у нас пока альтернативы российской нефти, какая бы плохая она ни была.