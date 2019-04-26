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Виктория Азаренко вернется в топ-50 WTA

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  • 26.04.2019, 10:50
Виктория Азаренко
Фото: Alex Grimm/Getty Images

Это стало возможным после победы белорусской теннисистки над четвертой ракеткой мира.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в Штутгарте обыгравшая экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (4) 4:6, 6:3, 6:4, выиграла второй подряд матч против теннисистки топ-5 и впервые с 2015-го – на грунте, пишет «Трибуна».

29-летняя белоруска, ранее в этом месяце впервые после рождения сына в конце 2016-го сыгравшая в финале WTA, впервые в сезоне вышла в четвертьфинал «Премьера» и гарантировала себе возвращение в топ-50. За место в полуфинале двукратная чемпионка Australian Open сыграет с Анетт Контавейт.

27-летняя Плишкова не смогла защитить прошлогодний титул и стать первой теннисисткой сезона, победившей на двух турнирах (также Брисбен).


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