Видеохит: Обезьяну «застукали» за сидением в Instagram 3 26.04.2019, 10:59

На обнародованном видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне.

В Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров, пишет "Сегодня".

Как можно увидеть на видео, животное довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне: нажимает на фотографии, пролистывает комментарии, ставит лайки.

Многие юзеры в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции. К слову, обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими "человеческими выходками". Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.