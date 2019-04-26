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Половина россиян не смогла назвать смысла празднования Пасхи

  • 26.04.2019, 11:10

6% россиян сказали, что в этот день празднуется рождение Иисуса Христа.

Только половина опрошенных россиян, по данным ВЦИОМа, смогла правильно ответить на вопрос о том, что именно празднуют в Пасху, сообщает РБК.

Затруднились дать ответ 32% респондентов. Еще 6% сказали, что в этот день празднуется рождение Иисуса Христа. Неверно чаще отвечали неверующие респонденты (33%).

Большинство опрошенных (77%) при этом смогли правильно назвать, когда отмечают Пасху в этом году. О том, что праздник будет 28 апреля, чаще сообщали женщины (87%), пожилые люди (85%) и жители сел (80%). Неправильно ответили 8% опрошенных.


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