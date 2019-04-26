Как изменится цена на топливо в Беларуси? 2 26.04.2019, 11:17

Получается парадоксальная ситуация.

По информации Министерства финансов цены на бензин в ближайшее время не просто не остановят стремительный рост, но до 2024 года вообще могут достичь астрономических для Беларуси высот – до одного евро за литр. К чему рискует привести такая ситуация? Ведь последствия могут быть не только экономические, сообщает «Белсат».

Согласно информации Белнефтехима, из-за налогового маневра с начала года цена на российскую нефть выросла для наших НПЗ приблизительно на 20%, при этом стоимость топлива – на 5%. Поэтому государственный концерн анонсирует: бензин продолжит дорожать.

«Это будут лишние траты, это будет трудно для семейного бюджета».

«Конечно, это бьет по кошельку. Я думаю, что сократится число участников дорожного движения».

«Если ты тратишь на топливо последние деньги, или их приходится выдирать из бюджета, то это ненормально».

«С учетом наших зарплат, конечно, это не соответствует действительности. Мы не зарабатываем, как в Европе, поэтому мне кажется, что это не совсем правильно», – говорят жители Минска.

Уже в прошлом году цены на топливо выросли в среднем более, чем на 20%. А уже в этом году было 9 повышений – каждое на одну копейку. Понемногу цена на бензин А-95 с начала прошлого года выросла с 1.27 до 1.63 копеек сейчас. И тут срабатывает экономическая аксиома: рост цен на топливо повлечет за собой удорожание других товаров и услуг.

Леонид Заико, центр «Стратегия»:

«Мы живем в пространстве, где свободное движение товаров. И сейчас поступает большое количество одежды из России, телевизоров, уже свинину закупаем, бройлеров и другое. Как любой другой товар, бензин будет перемещаться из зоны с меньшим ценовым уровнем в зону с большим».

Только несколько недель назад шесть крупнейших сетей АЗС, за исключением государственного «Белнефтехима» и «Трайпла», обратились с письмом к вице-премьеру Игорю Ляшенко с просьбой отпустить цены на топливо, так как при нынешних условиях, когда государство их регулирует, автозаправочный бизнес является практически убыточным.

Михаил Юркович, глава «United Company»:

«На розничную торговлю повышение цен, которое происходит в прошлом и этом году, никакого влияния не оказывает. Маржа вся от повышений остается не у нас, а у завода-изготовителя. У Мозырского завода и «Нафтана». И это делается для того, чтобы закончить реконструкцию этих двух заводов. Розничная торговля маржинальный доход за эти полтора года не выиграла, а только потеряла».

И в минусе в последнее время оказываются не только крупные компании. Леонид Заико, центр «Стратегия»:

«Сейчас белорусы должны обратить внимание, что ВВП вырос меньше, чем на один процент, что реально доходы повышаться в этом году не будут, что реально нужно жить по средствам и экономить на всем, включая бензин».

Получается парадоксальная ситуация: заправки несут убытки и вынуждены сокращать расходы, цены на топливо растут и не собираются останавливаться, а тут еще и нерешенные недоразумения с Россией в нефтегазовой сфере.