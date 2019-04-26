Ким Чен Ын досрочно завершил визит в Россию 14 26.04.2019, 11:42

3,877

Фото: AFP

Северокорейский правитель уехал в КНДР на семь часов раньше, чем планировалось.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию примерно на семь часов раньше, чем планировалось. Он выехал из Владивостока днем в пятницу, 26 апреля, после того как пообедал с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает "Немецкая волна".

После обеда в ресторане "Лесная заимка", где 17 лет назад побывал его отец Ким Чен Ир и церемонии проводов на железнодорожном вокзале Ким выехал на бронепоезде в КНДР. В плане его визита на этот день еще значилось посещение дельфинария во Владивостоке и балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

О причинах досрочного отъезда Ким Чен Ына не сообщается. По словам губернатора Приморья, тот обещал вновь приехать в Россию. "Владивосток произвел хорошее впечатление… Понравился город, понравился край... Есть те объекты, которые (Ким Чен Ын - Ред.) еще не посмотрел, которые хотел посетить", - добавил Кожемяко.