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Как надолго сохранить пасхальные куличи свежими и мягкими

  • 26.04.2019, 12:02

Все секреты праздничной выпечки.

В 2019 году православные христиане будут отмечать Пасху 28 апреля. Согласно церковному уставу, пасхальные куличи следует печь накануне праздника – в Чистый четверг или Великую субботу, пишет "Сегодня".

Чтобы продлить свежесть куличей и надолго сохранить их мягкими и вкусными, достаточно выполнить несколько простых рекомендаций.

Как сделать так, чтобы пасхальные куличи не черствели

Замешивайте тесто на свежих прессованных дрожжах. При использовании сухих дрожжей куличи быстрее черствеют.

Готовьте куличи в декоративных бумажных формочках – плотная бумага поможет сохранить выпечку мягкой. Дополнительно защищает куличи слой глазури. Поэтому если вы испекли куличи в четверг или субботу, достаточно прикрыть их полотенцем и убрать в прохладное место.

Никогда не кладите в полиэтиленовый пакет горячие или теплые куличи – обязательно остудите их в течение 4-5 часов. Если упаковать еще теплую выпечку, на стенках пакета появится конденсат, и куличи быстро заплесневеют.

Проверенный вариант, который годится не только для куличей, но и для пирожков и хлеба, – завернуть выпечку в чистые полотенца, положить в эмалированную кастрюлю и накрыть крышкой.

А если вы завернете куличи в марлю, пропитанную ромом и коньяком, отправите в полиэтиленовый пакет и поставите на холод, они останутся свежими в течение 1-2 недель, и приобретут приятный аромат.

Добавьте в тесто творог – он продлевает срок годности куличей.


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