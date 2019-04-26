Активисты нашли доказательства участия Черноморского флота России в захвате Крыма 2 26.04.2019, 12:08

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Фото: РИА Новости / Сергей Петросян

В оккупации полуострова участвовала морская разведка РФ.

Волонтеры международного сообщества InformNapalm установили, что личный состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота России участвовал в захвате Крыма в 2014 году, сообщает «Крым.Реалии».

InformNapalm обнаружили на странице российского военнослужащего Констатина Кащеева в соцсети «Вконтакте» фото медали «за возвращение Крыма» и наградного удостоверения к ней.

Согласно данным, российский военный служил в морской разведке – на среднем разведывательном корабле «Лиман». Этот корабль входил в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота России, который базировался в Севастополе.

Ранее группа InformNapalm установила, что в операции по захвату Крыма участвовали российские военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка (в/ч 42091).

Накануне Госдума России запретила военным пользоваться смартфонами и другими гаджетами. Таким образом солдатам и офицерам пытаются запретить публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах, а также раскрывать места несения службы. Сотни подобных случаев уже стали частью доказательной базы агрессии России против Украины.

21 августа 2018 года международная расследовательская группа InformNapalm обнародовала новые имена российских военных, принимавших участие в вооруженном захвате Крыма. Речь идет о военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России, которые, как утверждается в расследовании, «захватывали украинские военные части в Крыму в масках и форме без опознавательных знаков».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.