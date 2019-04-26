Митрополит из Рязани высказался на тему белорусскоязычных служб 16 26.04.2019, 12:24

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Представитель РПЦ в Беларуси считает, что эта тема «политизирована».

Об этом митрополит РПЦ в Беларуси Павел заявил в интервью газете «Звязда».

«Каждый, кто хочет молиться на родном языке, имеет такую возможность. Что же касается общественных богослужений на белорусском языке, можно сказать, что у нас для этого есть практически всё. Но мы призываем не политизировать и не форсировать тему. В современной жизни Церкви есть два момента, которые требуют очень внимательного и даже трепетного отношения, — это язык и календарь. Форсировать их решение не следует, так как это может привести общество к расколу», — сказал он.

«Еще раз хочу сказать, что запрета молиться на родном языке у нас нет. В православии служение на национальных языках разрешалось и приветствовалось всегда, но вместе с тем в Церкви никогда не найдет поддержку агрессивный национализм с идеями нации как ценности, выше которой ничего нет.

Все разновидности этой идеологии представляют собой прямое нарушение второй заповеди — создание из нации кумира и подмену этим идолом Живого Бога. Пропаганда национальной исключительности, будь то русская, белорусская или какая-нибудь еще, для нас совершенно неприемлема, потому что она разъединяет людей», — добавил патриарший экзарх.