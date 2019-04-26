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В штабе Зеленского прокомментировали возможный роспуск Верховной Рады

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  • 26.04.2019, 12:27
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В рамках Конституции Украины, теоретически возможен роспуск парламента.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает "Украинская правда".

"В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия", - ответил он на вопрос, распустит ли Зеленский парламент.

Также Разумков рассказал о возможной отмене должности президента. По его словам, в Зеленского не планируют ничего отменять, потому что Украине нужен гарант Конституции.

"Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два - у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти", - пояснил Разумков.


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