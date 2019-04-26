Юрий Воронежцев о Чернобыле: Цинизм властей превзошел то, что было в СССР 6 26.04.2019, 12:41

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Юрий Воронежцев

Фото: Facebook

Ученый рассказал, как сегодня людям лгут о последствиях аварии на ЧАЭС.

В 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС сайт Charter97.org поговорил с белорусским ученым-физиком, кандидатом техническим наук, экс-секретарем комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете СССР Юрием Воронежцевым.

- Прошло уже 33 года – срок, достаточный для осмысления масштабов того, что произошло в Чернобыле. Как вы оцениваете позицию белорусских властей по аварии на ЧАЭС?

- Больше всего меня возмущает широко пропагандируемая в Беларуси идея: 33 года прошло, уже нечего бояться, прошел полураспад, все чисто, можно пахать землю, выращивать продукты.

И заметьте: с каждым годом эта идея развивается все сильнее. Вчера по БТ была очередная пропагандистская программа о Чернобыле. Меня она просто поразила: то, что там было сказано – это полнейший бред. С экрана телевизора призывают: давайте туда возвращаться и там жить.

Я очень близко знаком с проблемой Чернобыля, потому что еще в советские времена секретарем был секретарем Чернобыльской комиссии в Верховном Совете СССР и с тех пор не выходил из темы. В последнее время я заболел онкологией и во время курсов химиотерапии постоянно встречаюсь с товарищами по несчастью – и почти все они происходят из «грязных» регионов Беларуси.

Даже если взять статистику, то в Хойницком районе заболеваемость онкологией в 2,5 раза выше, чем в самом Гомеле.

И как в этой ситуации можно говорить о том, что все осталось позади? Я не страдаю паранойей и не призываю к алармистским действиям, но нужно постоянно напоминать: 33 года назад случилась трагедия и с тех пор мы живем в особой зоне, и в этой нужно соблюдать определенные правила для того, чтобы быть здоровым.

- Вы помните, что происходило в тот день, 26 апреля 1986 года? Как Чернобыльская авария отразилась на вашей жизни и здоровье близких вам людей?

- Это довольно яркие воспоминания. В силу своего образования и профессии я в тот день понимал, что происходит. По образованию я физик, а работал тогда в Академии Наук.

26 апреля мне жена сообщила, что ее подруга, которая ездила к родителям в район Хойников, рассказывает о сплошной колонне скорой помощи, которая движется в тех районах, и что у нас взорвалась атомная станция. Я вначале удивился: мол, нет в Беларуси никакой атомной станции.

Но потом вспомнил, что в Украинской ССР, на границе с нами, расположена ЧАЭС – и сразу стал слушать «голоса» по радио. В этот же день иностранными радиостанциями было сообщено, что в СССР в районе Чернобыля резко повысился уровень радиации.

В нашем институте были дозиметры, достаточно допотопные, но уже к вечерю 26 апреля пошло повышение уровня радиации в Гомеле. Тогда я принял решение срочно отправить 3-летнего сына к своим родителям в Брест. Он туда уехал и жил там два года – и это здорово ему помогло.

Также я сразу запретил своим знакомым и близким употреблять в пищу наше молоко и рекомендовал принимать йодные препараты. Но на самом деле, такие меры были исключением: в Гомеле только я и еще может быть несколько десятков человек что-то предпринимали, чтобы помочь близким.

Власти же не сделали в этой ситуации того, что они были обязаны сделать. Мы знаем и про первомайские советские демонстрации, и про то, что еще месяц в пищу шло грязное молоко и мясо – и из-за этого радиация тонким слоем «размазывалась» по огромной территории.

- Почему Беларусь пострадала от аварии в наибольшей степени? Действительно ли советские власти отдали приказ осаждать над Гомельской областью радиоактивные облака, чтобы они не шли на Москву?

- Мы обсуждали эту тему с писателем Алесем Адамовичем, который придерживался такого мнения. И наша комиссия в Верховном Совете занималась расследованием на эту тему. Не могу утверждать на 100%, но мы не нашли таких фактов.

То что облака в принципе осаждались – это да, было. Но не 26 апреля, а несколько позже. И осаждались облака чистые: с целью предотвратить дожди над станцией и территорией возле нее, чтобы успеть сделать обвалование (построить систему заградительных сооружений – ред.) вдоль реки Припять. Потому что, если бы дожди смыли всю радиацию в Припять, она пошла бы на Киев и городу пришлось бы очень плохо.

Что касается тотального осаждения радиоактивных облаков над Беларусью – это теоритически не было тогда возможно, потому что весь авиационный флот, приспособленный к распылению иодида серебра, состоял из 4-6 аэропланов, и тотального осаждения облаков в краткие сроки не могло произойти.

На 90% я могу утверждать, что этого не было – но не из-за гуманности Политбюро ЦК КПСС, а в силу того, что это было технически невозможно. Но это – сугубо мое мнение.

- Так почему же тогда территория Беларуси в наибольшей степени загрязнена радиацией?

- Здесь сработало много факторов. Но прежде всего это связано с особенностью распространения аэрозолей и более крупных частиц, а также осадков. Что интересно: над самим Гомелем осадков было меньше, потому что сработал так называемый «эффект большого города», тепловой купол над ним. Из-за перепадов давления облака обошли город и сразу за Гомелем, в районе Ветки, выпали дожди.

- В чем, по вашему мнению, основная причина аварии на ЧАЭС? Может ли подобная ситуация возникнуть на Островецкой АЭС?

- Основная причина – это конструкционные особенности реактора на ЧАЭС. Это был реактор военного типа, созданный для производства радиоактивного плутония и не приспособленный к нуждам советского народного хозяйства.

Вторая причина – человеческий фактор. Эксплуатацию реактора осуществляли не атомщики, а тепловики, которые до конца не представляли, какие процессы происходят на вверенном им объекте.

То же самое, к сожалению, может произойти на любой атомной станции, в любой точке мира, в том числе и на Островецкой АЭС. Авария в Фукусиме это подтверждает. Поэтому я – категорический противник атомной энергетики вообще, и хорошо, что Европа отказывается от этого тупикового пути развития.

Что касается Островца, там может очень сильно сработать человеческий фактор. Где они возьмут специалистов нужного уровня? В Литве подобные специалисты уже давно вышли на пенсию. Из России они тоже не поедут, так как там значительно выше уровень зарплат. Поэтому БелАЭС меня очень настораживает, и я бы не хотел, чтобы в Беларуси действовал такой опасный объект.

- Насколько циничными были действия советских властей по дезинформации населения о последствиях аварии? И как вы сравните это с сегодняшней политикой белорусских властей?

- Наиболее циничным в СССР было то, что эта глобальная катастрофа была представлена в виде обычного пожара на станции, который якобы быстро локализовали и потушили. С самого начала глобальная катастрофа была низведена на уровень досадного эпизода – словно бы такое происходит каждую неделю.

А во-вторых, не были приняты элементарнейшие меры, которые могли бы спасти жизни многих людей. Работала идеологическая установка: в нашей лучшей в мире стране ничего плохого не должно случаться.

И эта установка, даже еще в более гипертрофированной форме, сейчас используется властями Беларуси. Тот же советский подход к последствиям аварии ЧАЭС – только в еще более циничной форме.

- В соответствии с указом № 259, который Лукашенко подписал 27 июля 2017 года, вплотную к радиоактивной зоне можно будет выращивать сельхозпродукцию и пасти скот. Как вы оцениваете последствия этого указа?

- Я не могу это понять и объяснить с точки зрения здравого смысла. Это не имеет оправдания ни с какой стороны. В стране, где на душу населения приходится около 100 га сельхозугодий (это 3-4 место в мире), принимать такие законы – просто абсурд.

Это находится за переделами моего понимания…

- Но должен же быть какой-то мотив – коммерческий, пропагандистский…

- Возможно, здесь есть какой-то момент, связанный с деньгами. Местные начальники хотят привлечь к теме «освоения» радиоактивных земель как можно больше средств и нагреть на этом руки.

Ну а Лукашенко… Я как человек рациональный, этого человека просто не могу понять.

- Что бы вы хотели сказать землякам в 33-летнюю годовщину аварии на ЧАЭС?

- Не нужно забывать о том, что произошло и не верить властям, потому что они безнадежно заврались. Это надо помнить и придерживаться правил поведения в нашей зоне, чтобы обезопасить себя и близких. Они были изложены 30 лет назад и актуальны до сих пор.

А властям я хочу сказать: перестаньте врать, воровать и начните уже что-то делать для людей, проживающих вблизи загрязненных территорий.

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