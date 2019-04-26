Ученые научили водоросли добывать электричество 1 26.04.2019, 12:47

Водоросли стали частью солнечных батарей нового типа.

Шведские ученые сконструировали необычные солнечные батареи – в них важную работу выполняют микроскопические водоросли диатомея. С их помощью ученые собираются увеличить эффективность солнечных батарей и сделать их долговечнее, а заодно очищать воду от нитратов, пишет euro-pulse.ru.

Диатомеи живут глубоко под водой, но при этом фотосинтезируют, поэтому они очень чувствительны к свету. Ученые делают из водорослей нанопористое покрытие и оборачивают им солнечные панели. Благодаря ему производительность солнечных батарей увеличивается на 5%. Вдобавок это покрытие защищает солнечные батареи от ультрафиолета и таким образом продлевает их жизнь в несколько раз.

Параллельно ученые проводят эксперименты на живых водорослях. Диатомея поглощает нитраты – один из главных загрязнителей, попадающих в европейские реки и озера из-за использования удобрений на полях. Выращивая диатомею для солнечных батарей, ученые планируют очищать водорослями воду.

Эти исследования проводит проект SUNALGAE, который реализуется при поддержке программы ЕС по защите окружающей среды LIFE. Сейчас исследователи работают на тестовой электростанции, но уже в начале 2020 года они планируют начать строительство первой производственной станции.

По последним данным, 17,5% потребляемой в Евросоюзе энергии производится из возобновляемых источников. К 2030 году «зеленое» происхождение должны иметь минимум 32% потребляемой в ЕС энергии.