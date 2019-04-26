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Путин будет оценивать российских губернаторов по их отношению к нему

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  • 26.04.2019, 13:57

Доверие к президенту станет одним из главных критериев.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов, одним из пунктов которого является доверие лично к президенту.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечается, что указ содержит перечень показателей, по которым будут оценивать эффективность работы губернаторов и первым пунктом в нем идет уровень доверия к власти и лично к президенту.

Сообщается, что всего в перечне 15 пунктов, среди которых также такие показатели как производительность труда, уровень зарплат, качество окружающей среды и дорог, а также естественный прирост населения..

По данным издания, администрация президента России и правительство должны до 1 июня представить методику расчета показателей, а затем ежегодно отчитываться по их значениям. Указ вступает в силу со дня подписания.


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