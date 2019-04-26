Власть за память пострадавших предков просит денег 3 Виктор Горбачев

26.04.2019, 13:54

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Линия Сталина для нашего правительства важнее, чем шлях.

Ленин? Есть! Сталинская линия? Да! Шлях Чернобыльский? Не особо слышали.

А как же без Ленина и Сталина? С ними шагать к светлому будущему, да и только. А шлях, да еще и Чернобыльский? Да ну, когда это было. Целых 33 года прошло. Да и нет уже той радиации и проблем из-за нее. Правда? Указами и декретами отменили все те проблемы. Зачем же людям напоминать? И болезней от Чернобыля нет. Это нам все кажется. Надо креститься чаще.

Так что лучше будем светлое будущее строить «вместе с Лениным и Сталиным». А что Чернобыль? Да ну его, эту память и шлях. Если уж ходить, то к памятнику Ленина. Если уж возлагать цветы, то ему, основателю нашего счастливого этого и того. А хотите к истории прикоснуться и в войнушку наиграться, милости просим к линии Сталина. А что? Это же не он расстреливал наших предков.

Он совсем не такой — он строитель! Так что, линия его — для наших властей важнее, чем шлях.

Жесточайшая дисциплина и порядок — это наше все. Должно быть, как в библиотеке. Тишина! Порядок и культура. Шлагбаумы для входа и выхода. Металлоискатели.

Так что, забудьте про шлях Чернобыльский. Ленин для нас все еще есть, Сталин с его линией — есть, коммунисты — есть, БРСМ — есть, профсоюзы карманные — тут, «лучшие люди» страны в «парламенте» и в других креслах — есть. Много резиденций для умелого, оперативного и четкого управления страной и этими людьми — есть! Базары, фестивали, дожинки, аккумуляторные заводы и прочие долины, новенькая АЭС— есть! Все в этой стране для жизни есть.

А вот шляха, да еще и Чернобыльского — нет! Пора забыть ту боль и тех людей. Нечего шастать разными шляхами и жителей страны пугать. И вспахать в тех самых районах все земли, да зерна бросить для урожаев. Все пользы больше. Прибыль.

Отдали День воли, отдали Куропаты, отдали шлях. Осталось себя и страну отдать. Общество быстро и без «боя» просто отдало и потеряло многие штандарты сопротивления. Ведь власть за память пострадавших предков просит денег. Много денег.

Низкий поклон тем, кто стал на пути той трагедии. Чернобыль не забыть. И шлях всегда будет с нами. Пусть даже в сердцах. Но это пока. В любом случае, он будет возвращен. И проводиться по совести, памяти и гражданской позиции.

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»