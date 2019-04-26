Белорусы с фурами «санкционной» клубники объяснили въезд в Россию поломкой навигатора 4 26.04.2019, 14:08

Фото с сайта vilingstore.net

Водители везли товар в Россию без документов.

в двух машинах таможенники нашли 34 тонны клубники из Греции и Польши. Бумаги у них были — но только на перемещение груза из Минска в Витебск. Когда их спросили, что они делают в Псковской области, они сказали, что их автомобильный навигатор сломался, пишет gazeta.spb.ru.

В другой машине вместо промышленных товаров по документам, оказались яблоки, которые к ввозу запрещены.

Еще три машины пытались пересечь границу ночью — у них в кузове пограничники нашли свыше 58 тонн яблок из Польши.

Все фрукты таможенники забрали и уничтожили.