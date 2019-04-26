Дмитрий Коробов: Все будут играть за страну, друг за друга 2 26.04.2019, 14:28

Дмитрий Коробов

Фото: belarushockey.com

Хоккеист сборной Беларуси поделился мнением о предстоящем ЧМ в Нур-Султане.

Об этом Дмитрий Коробов рассказал в интервью «Овертайму».

– На тех, кто более опытен ложится дополнительная ответственность. Они должны повести за собой, показывать пример.

Шарангович и Сушко неплохо подготовлены, физически, технически и катание. Есть резерв.

Когда выходишь на лед, у тебя должна быть ответственность за свои действия, но в то же время играть, а не закрепощаться и бояться всех движений на льду.

По тренировкам видно, что есть коллектив. Я думаю, что все будут играть за страну, друг за друга.

Будем стараться решить задачу, других мыслей нет, едем с одной мыслью о возвращении в элиту.

– Предчувствие есть?

– В плане? Я что экстрасенс, что ли? Каждая игра новая. Будем биться, все зависит от нас.