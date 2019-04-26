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Врачи научились превращать жир на животе в кубики пресса

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  • 26.04.2019, 14:32
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Фото: Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons

Метаморфоза возможна с помощью точечной липосакции.

Порой для того, чтобы заставить себя тащиться в тренажерный зал, приходится прилагать намного больше усилий, чем на самой тренировке. Однако теперь лентяям, которые хотят обладать фигурой Геракла и Аполлона, помогут пластические хирурги. Исследователи из Медицинской школы Леонарда Миллера в Университете Майами разработали новую технику пластической хирургии, благодаря которой слой жира на животе будет выглядеть в точности как кубики пресса, пишет «Популярная механика».

Как описывают сами ученые в статье, опубликованной на страницах Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons, метод основан на липосакции — процессе, во время которого жир буквально отсасывается из тела человека с помощью пластиковой трубки и электронасоса. Пластический хирург использует те же инструменты для того, чтобы точечно удалить жир и подчеркнуть тем самым естественные линии мышц живота. В зависимости от предпочтений пациента, «жировой пресс» может быть адаптирован для более мягкого живота или, наоборот, выделять все анатомические подробности.

Стоит заметить, что если вы ни дня не провели в тренажерном зале, то эта процедура не поможет превратиться в модель всего за один день. В исследовании участвовали 50 пациентов (26 мужчин и 24 женщины, средний возраст — 26 лет), которые уже были в неплохой физической форме благодаря здоровому питанию и регулярным физическим упражнениям. Они обратились в клинику потому, что желали избавиться от нежелательных отложений жировой ткани на животе, которые не получалось «сбросить» во время тренировок.

Как и в большинстве хирургических практик, для данной методики тоже существует ряд конкретных рекомендаций, которые необходимо соблюдать уже после операции. Они включают в себя обязательное ношение анатомических подвязок в течение нескольких недель, чтобы по мере заживления тканей «протравленные» слои не рассосались. Кроме того, необходимо регулярно наблюдаться у врача и вести здоровый образ жизни, включая строгие физические упражнения, чтобы жировые складки не обвисли и не стали дряблыми.

Так что, увы, медицина пока что не может превратить вас в атлета по мановению волшебной палочки — для хорошей фигуры все равно придется усердно трудиться над собой.

Фото: Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons
Фото: Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons
Фото: Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons

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