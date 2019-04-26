FAZ: Бессодержательный саммит Кима и Путина 5 26.04.2019, 14:36

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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Кем была бы Северная Корея, если бы у нее не было атомного оружия?

Небольшой, плохо управляемой страной на периферии мировой политики. И это с правителем, который жаждет внимания. Все это показывает, насколько высоки шансы склонить Ким Чен Ына к полному отказу от его ядерной программы, пишет Петер Штурм для издания FAZ, (перевод - DW).

Даже гарантий безопасности, которые на встрече с Кимом президент России Владимир Путин ввел в игру в качестве предпосылки для разоружения Пхеньяна, было бы здесь недостаточно. Смысл саммита во Владивостоке для Путина исчерпывался тем, чтобы вновь напомнить о себе как об участнике разрешения конфликта на Корейском полуострове.

У Ким Чен Ына же вышло сравнительно немного. У него очевидные проблемы дома. Международные санкции, которые при наличии соответствующей политической воли могла бы, например, обойти Россия, все равно не могут быть сняты даже формально, если против этого выступают США. До тех пор пока Ким не пойдет на уступки, северные корейцы будут и далее бедствовать. А если он все же согласится уступить, то Северная Корея полностью потеряет свое значение.