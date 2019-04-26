Оппозиционный кандидат отказался баллотироваться в президенты Казахстана 26.04.2019, 15:10

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Ермурат Бапи

Фото: RFE/RL

Ермурат Бапи заявил, что «не хочет участвовать в спектакле».

Выдвинутый политсоветом ОСДП (Общенациональной социал-демократической партии) Ермурат Бапи отказался от возможности баллотироваться в президенты Казахстана.

Об этом стало известно на съезде партии, прошедшем 26 апреля в Алма-Ате, передает «Фергана».

В начале собрания было объявлено о решении политсовета ОСДП выдвинуть Ермурата Бапи кандидатом в президенты. После этого члены партии поочередно выступили с трибуны. Все спикеры, кроме одного, единогласно предложили бойкотировать предстоящие выборы, называя их «спектаклем».

«Если раньше на выборах был один кандидат и все остальные куклами, то в этот раз все будут куклами», — высказался член ОСДП Асхат Рахимжанов. С его мнением согласились и выступавшие следом участники съезда. При этом каждый из них отметил, что если бы выборы были честными, то кандидатура Ермурата Бапи была бы самой подходящей, но предстоящее голосование нужно действующей власти, «чтобы они могли гордо сказать, что победили на выборах оппозиционную партию».

«Мы считаем, что в стране в очередной раз запущен в действие механизм так называемых «досрочных президентских выборов без выборов». Это будет означать предельную мобилизацию административного ресурса, тотальные фальсификации и другие нарушения выборного законодательства, давно превративших народное волеизъявление в примитивный и позорный фарс», — отметили социал-демократы.

Сам Ермурат Бапи заявил, что все эти дни после выдвижения его кандидатуры консультировался с компетентными людьми, но в целом согласен с мнением членов партии о необходимости бойкотировать выборы. «Поддерживая мнение коллег и понимая реальную картину, хочу сказать, что не хочется участвовать в этом спектакле», — сказал Бапи.

После этого начался процесс голосования, в ходе которого 36 членов партии высказались за бойкот выборов, против проголосовало 3 участника съезда.

Вместе с тем после обсуждения президентских выборов на данном съезде председатель ОСДП Жармахан Туякбай объявил о своем уходе с занимаемого поста. Туякбай в качестве кандидата участвовал в президентских выборах в 2005 году.

Новым председателем партии он предложил назначить Ермурата Бапи. Туякбай также посоветовал дать партии более емкое название «Ақиқат», что в переводе с казахского означает «факт». Участники съезда поддержали обе инициативы.

Ермурат Бапи — член президиума ОСПД. Он также является редактором оппозиционной газеты «ДАТ – Общественная позиция» (называет себя главным читателем этой газеты). Первый номер независимой газеты «Дат» вышел в апреле 1998 года. Она стала одним из первых оппозиционных изданий Казахстана.

За годы существования газета 12 раз меняла название, ее редакция около 50 раз привлекалась к суду, а Бапи был осужден 2 раза по уголовным статьям и получил запрет заниматься издательской деятельностью.

Сейчас газета называется «Общественная позиция», является преемницей и продолжателем традиций проекта «Дат» и выходит на двух языках с тиражом в 18 тысяч экземпляров.

Общенациональная социал-демократическая партия уже в третий раз бойкотирует президентские выборы (она не участвовала в голосовании в 2011 и 2015 годах).

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Выдвижение кандидатов завершится 28 апреля.