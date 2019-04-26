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NEXTA: Cолдат, который упал с четвертого этажа, хотел покончить с собой из-за дедовщины

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  • 26.04.2019, 15:09
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Дедовщина в белорусской армии продолжает существовать.

Об этом в своем Telegram-канале написал известный блогер NEXTA:

"Наконец, стало достоверно известно, что случилось в "элитной" и "гвардейской" 120-й бригаде белорусской армии с рядовым Андреем Макоедом. Говоря юридическим языком, это было "доведение до самоубийства путём систематического унижения личного достоинства".

А говоря по-простому - дедовщина. Которой, если верить нашему то ли говно-, то ли главнокомандующему, "в белорусской армии нет", по крайней мере после дела Александра Коржича.

А она очень даже есть, оказывается. И будет, пока армия остаётся призывной - рабской и принудительной", - написал блогер.


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