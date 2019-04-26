Не Лукашенко: Си Цзиньпин назвал своего «лучшего друга» 5 26.04.2019, 15:16

4,273

Белорусский диктатор не раз набивался в друзья к главе КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину диплом почетного доктора университета Цинхуа. Об этом сообщает РИА Новости.

На торжественной церемонии Си заявил, что ему «особенно приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу». Путин, в свою очередь, назвал большой честью получить почетное звание одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира.

В друзья к главе КНР не раз набивался белорусский диктатор. Лукашенко называл председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина своим другом, как и большим другом Беларуси.

— Си Цзиньпин всегда будет для нас большущим другом, и приезжать в Беларусь он будет без виз, когда того пожелает. И глубина наших отношений, это, прежде всего, его отношение к нашей стране и к нашему народу. Мы это очень ценим, — рассказывал руководитель страны китайским журналистам в мае 2017 года.