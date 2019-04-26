В Минске из многоэтажки эвакуировали людей 3 26.04.2019, 15:45

3,674

Фото: TUT.BY

(Обновлено) Жильцы говорят об угрозе обрушения дома.

В Минске на улице Широкой, 3, эвакуировали всех жильцов новостройки, которая была сдана в эксплуатацию в 2014 году. Как оказалось, жильцы еще полтора года назад писали обращения в разные инстанции с просьбой решить вопрос с несущей колонной во втором подъезде. Неделю назад специалисты приступили к ремонту. Предположительно, в результате этих работ началось разрушение колонны, что привело к угрозе обрушения дома, пишет tut.by.

— Нам сказали взять паспорта и выйти всем на улицу. Дом оцепили, никого внутрь не пускают. На фасаде видны трещины, — рассказал местный житель Александр.

«26 апреля 2019 года в жилом доме № 3 по ул. Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от 4 до 6 часов. Ориентировочное время окончания — 20.00», — прокомментировали ситуацию в Мингорисполкоме.

Фото: TUT.BY

В администрации Советского района принесли извинения за доставленные неудобства и попросили жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям.

В настоящее время специалистами коммунальных служб района проводится поквартирное оповещение жильцов.

Временное пребывание жильцов организовано в средней школе № 178, расположенной по адресу: ул. Восточная, 68.

Дом возводил застройщик КУП «Управление капитального строительства администрации Советского района Минска», и объект был долгостроем.

Специалисты пояснили журналистам, что сейчас строители будут укреплять колонну. Для этого рядом установят двутавр (стальную балку), которая должна взять на себя нагрузку. А уже затем на нее саму — датчики, чтобы отслеживать, что ситуация стабилизировалась.

В МЧС уточнили, что информация об изменении целостности монолитной колонны им поступила примерно в 14.00.

Оказалось, еще в марте 2018 года эксплуатирующей организацией было выявлено «образование горизонтальных и вертикальных трещин с отслоением (разрывом) штукатурки». Службы города провели ряд необходимых мероприятий, и был разработан проект по укреплению строительных конструкций дома путем установки металлического двутавра.

Сейчас работы на месте ведут работники «Стройтреста № 1». Кроме них на месте — оперативная группа из комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Советского района Минска, руководство КУП «ЖКХ Советского района Минска» и предприятия-застройщика.

Как передает корреспондент с места событий, люди покинули только второй подъезд, а в остальных двух находиться можно.

— В понедельник пришли строители и поставили подпорки колонны. У тех, кто живет в «двушках» по одному стояку, перестали закрываться входные двери. В квартирах пошли по стенам трещины, стала сыпаться штукатурка, — рассказывает местная жительница Наталья.

По ее словам, уже вчера вечером собралась комиссия, а сегодня приехала замглавы администрации района.

— Мы пошли, предчувствуя, что что-то случится, спросили, в чем дело. И нам люди из комиссии сказали, что будет эвакуация. Тогда мы стали всем передавать информацию по нашему вайбер-чату, — добавила Наталья.

Сейчас у проблемного дома находится замглавы администрации Советского района Алла Санковская и глава района Юрий Трущенко, а также заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Дорохович сообщил, что чрезвычайной ситуации нет, намеченные работы по усилению конструкций постараются провести в кратчайшие сроки.

Ремонтные работы уже начались. Их обещают закончить, напомним, до 20.00.