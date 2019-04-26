закрыть
26 апреля 2019, пятница, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Минске из многоэтажки эвакуировали людей

3
  • 26.04.2019, 15:45
  • 3,674
Фото: TUT.BY

(Обновлено) Жильцы говорят об угрозе обрушения дома.

В Минске на улице Широкой, 3, эвакуировали всех жильцов новостройки, которая была сдана в эксплуатацию в 2014 году. Как оказалось, жильцы еще полтора года назад писали обращения в разные инстанции с просьбой решить вопрос с несущей колонной во втором подъезде. Неделю назад специалисты приступили к ремонту. Предположительно, в результате этих работ началось разрушение колонны, что привело к угрозе обрушения дома, пишет tut.by.

— Нам сказали взять паспорта и выйти всем на улицу. Дом оцепили, никого внутрь не пускают. На фасаде видны трещины, — рассказал местный житель Александр.

«26 апреля 2019 года в жилом доме № 3 по ул. Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от 4 до 6 часов. Ориентировочное время окончания — 20.00», — прокомментировали ситуацию в Мингорисполкоме.

Фото: TUT.BY

В администрации Советского района принесли извинения за доставленные неудобства и попросили жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям.

В настоящее время специалистами коммунальных служб района проводится поквартирное оповещение жильцов.

Временное пребывание жильцов организовано в средней школе № 178, расположенной по адресу: ул. Восточная, 68.

Дом возводил застройщик КУП «Управление капитального строительства администрации Советского района Минска», и объект был долгостроем.

Специалисты пояснили журналистам, что сейчас строители будут укреплять колонну. Для этого рядом установят двутавр (стальную балку), которая должна взять на себя нагрузку. А уже затем на нее саму — датчики, чтобы отслеживать, что ситуация стабилизировалась.

В МЧС уточнили, что информация об изменении целостности монолитной колонны им поступила примерно в 14.00.

Оказалось, еще в марте 2018 года эксплуатирующей организацией было выявлено «образование горизонтальных и вертикальных трещин с отслоением (разрывом) штукатурки». Службы города провели ряд необходимых мероприятий, и был разработан проект по укреплению строительных конструкций дома путем установки металлического двутавра.

Сейчас работы на месте ведут работники «Стройтреста № 1». Кроме них на месте — оперативная группа из комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Советского района Минска, руководство КУП «ЖКХ Советского района Минска» и предприятия-застройщика.

Как передает корреспондент с места событий, люди покинули только второй подъезд, а в остальных двух находиться можно.

— В понедельник пришли строители и поставили подпорки колонны. У тех, кто живет в «двушках» по одному стояку, перестали закрываться входные двери. В квартирах пошли по стенам трещины, стала сыпаться штукатурка, — рассказывает местная жительница Наталья.

По ее словам, уже вчера вечером собралась комиссия, а сегодня приехала замглавы администрации района.

— Мы пошли, предчувствуя, что что-то случится, спросили, в чем дело. И нам люди из комиссии сказали, что будет эвакуация. Тогда мы стали всем передавать информацию по нашему вайбер-чату, — добавила Наталья.

Сейчас у проблемного дома находится замглавы администрации Советского района Алла Санковская и глава района Юрий Трущенко, а также заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Дорохович сообщил, что чрезвычайной ситуации нет, намеченные работы по усилению конструкций постараются провести в кратчайшие сроки.

Ремонтные работы уже начались. Их обещают закончить, напомним, до 20.00.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников