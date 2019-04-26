Экологическая повестка партий важна для 77% европейцев 1 26.04.2019, 15:44

Изменения климата – один из ключевых факторов выбора партии для голосования в Европарламент.

Для 77% европейцев, которые собираются голосовать на выборах в Европарламент, изменения климата – один из ключевых факторов выбора партии для голосования. Таковы данные опроса, которые провела среди европейцев британская компания исследований рынка Ipsos MORI, сообщает "Европульс".

Самым важным экологическим вопросом, с точки зрения европейцев, оказался переход к более устойчивому сельскому хозяйству. Это считают важным 87% словаков, 86% австрийцев (именно Австрия лидирует в ЕС по количеству органических ферм – на них приходится 23% ферм в стране) и 85% итальянцев. В целом 82% европейцев считают это важным вопросом и готовы отдать голос тем партиям и кандидатам, которые уделяют внимание этой теме.

Опрос рынка Ipsos MORI прошел в начале 2019 года в 11 странах ЕС. В нем приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Выборы в Европарламент пройдут во всех странах ЕС с 23 по 26 мая 2019 года.

Страны Евросоюза традиционно лидируют в мировых рейтингах по вкладу в борьбу с изменением климата. В ЕС действует комплекс мер по борьбе с изменением климата, их главная цель – сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 – 2 градусов Цельсия по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.