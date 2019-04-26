Геннадий Федынич: Некоторые думают, что облако само пройдет и солнце появится 26.04.2019, 16:05

Геннадий Федынич

Властям нужно напоминать о проблемах, только таким образом можно чего-то добиться.

Один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал "Радыё Рацыя", что независимые профсоюзы не выйдут с акцией 1 мая:

- Мы планировали выйти на улицу 1 мая, но, когда рассматривали этот вопрос на совете Белорусской конфедерации демократических профсоюзов, то там приняли решение не устраивать никакие мероприятия в этот день. И я не понимаю такого подхода. На независимые профсоюзы в последнее время идет серьезно накат, а мы не способен громко об этом заявить? Не способны вывести людей на улицу? Некоторые, видимо, думают, что облако само пройдет, и солнышко появится. Не появится. Надо властям напоминать о проблемах, только таким образом можно чего-то добиться.

- Может быть, нет денег, чтобы оплачивать услуги милиции за охрану порядка на акции?

- Может быть, и это, но в первую очередь нужно говорить о готовности провести митинг. Я думаю, что Белорусский конгресс демократических профсоюзов немного испугался, что много людей вышли из независимых профсоюзов, но в таком случае наоборот нужно делать какие-то меры по повышению активности. Но сейчас происходит что-то непонятное.