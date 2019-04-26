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В штабе Зеленского раскрыли детали неформальной встречи с Гройсманом

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  • 26.04.2019, 16:13
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Владимир Зеленский

О чем говорили новоизбранный президент Украины и премьер-министр? 

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время неофициальной встречи обсудили ситуацию в стране и мировоззренческие вопросы.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Зеленского.

"Владимир Гройсман приехал познакомиться с Владимиром Зеленским. Обсуждались общие мировоззренческие вещи. Встреча была неофициальная. Говорили о жизни, о ситуации в стране", - говорится в сообщении.


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