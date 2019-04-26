Фотофакт: На Airbnb за $200 в сутки сдается дом-картофелина 26.04.2019, 16:17

Отель Big Idaho Potato находится в американском штате Айдахо.

Если вдруг кто-то мечтал пожить внутри корнеплода, разложить вещи по полкам в виде картошки фри, поспать в тарелке мягкого пюре с подушкам в виде картофельных оладий, то теперь это возможно. Отель Big Idaho Potato предоставляет такие услуги, пишет «Вокруг света».

Изначально шеститонная конструкция была создана для рекламы картофеля. В длину она достигает 8,5 метров, в ширину – 3,5 м, в высоту – 3,5 м. Сделана она, конечно, не из картофеля, а из бетона, стали и штукатурки. Шесть лет «картошка» скаталась по штатам, а затем вышла на пенсию в Айдахо, осев в Южном Бойсе, с видом на горы.

Пространство «картофелины» рассчитано на двоих. Здесь есть двуспальная кровать, небольшая ванная комната, мини-кухня, камин, кондиционер, комнатные растения.

Номер стоит $ 200 за ночь, плюс плата за обслуживание $31 и $ 16 в налогах и сборах за размещение, в результате чего общая цена пребывания на одну ночь составляет $247.