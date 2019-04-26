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В Литве хотят давать ежемесячный выходной людям с пожилыми или больными родителями

  • 26.04.2019, 16:25

Это могут начать делать уже через два месяца.

Сейм Литвы рассмотрит предложение о дополнительном выходном каждый месяц для ухода за родителями старше 70 лет, а также родителей с тяжелыми болезнями и инвалидностью. Новая поправка к трудовому кодексу, если ее примут, должна вступить в силу уже с 1 июля, сообщает Delfi.

Депутаты сейма, предложившие поправки, рассказали: людям, которые ухаживают за родителями с тяжелыми болезнями или инвалидности, приходится тяжелее других. Поэтому им нужна поддержка и дополнительный отдых помог бы им выполнять свои обязанности по уходу, а также облегчит выполнение долга перед родителями.

Как альтернативу выходному дню раз в месяц также предлагают предлагают сокращать рабочее время на два часа в неделю по усмотрению работника.


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