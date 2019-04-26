В российском МИД высказались об отзыве Бабича из Беларуси 3 26.04.2019, 16:29

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Мария Захарова

Фото:ТАСС

Мария Захарова заявила, что белорусская сторона «о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель или даже месяцев».

Вопросами снятия и назначения российских послов занимается президент РФ, а не МИД. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Эхо Москвы» прокомментировала слухи о скором отзыве посла Михаила Бабича из Минска из-за недовольства белорусской стороны.

На вопрос, действительно ли Минск требует отзыва Бабича, Захарова ответила, что белорусская сторона «о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель открыто или даже месяцев».

— Это не требует моего подтверждения или опровержения. Они были исключительно — наши белорусские коллеги — прямолинейны в этих вопросах.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такой стиль полемики не стал для нее неожиданностью.

— Я помню, как в 95-м, наверное, году <…> когда я была студенткой МГИМО, я после очередных аналогичных плюс-минус комментариев руководства Беларуси, господина Лукашенко, спросила у нашего преподавателя, а как это можно расценить, исходя из дипломатии, протокола и так далее и получила соответствующий ответ. Поэтому я наблюдаю за различными заявлениями, начиная где-то с середины 90-х годов, и я не вижу в этом ничего непредсказуемого. Эти заявления как синусоида периодически повторяются.

На вопрос, будет ли МИД РФ отзывать посла в Беларуси, Захарова ответила, что это не в компетенции ее ведомства — послов назначает и отзывает президент.

— У МИДа есть позиция: господин Бабич является российским послом в Республике Беларусь. Вопросы его назначения, вопросы его перемещения и так далее — это вопросы компетенции президента Российской Федерации.