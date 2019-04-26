закрыть
26 апреля 2019, пятница, 17:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В российском МИД высказались об отзыве Бабича из Беларуси

3
  • 26.04.2019, 16:29
  • 2,241
Мария Захарова
Фото:ТАСС

Мария Захарова заявила, что белорусская сторона «о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель или даже месяцев».

Вопросами снятия и назначения российских послов занимается президент РФ, а не МИД. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Эхо Москвы» прокомментировала слухи о скором отзыве посла Михаила Бабича из Минска из-за недовольства белорусской стороны.

На вопрос, действительно ли Минск требует отзыва Бабича, Захарова ответила, что белорусская сторона «о своих эмоциях говорила на протяжении нескольких недель открыто или даже месяцев».

— Это не требует моего подтверждения или опровержения. Они были исключительно — наши белорусские коллеги — прямолинейны в этих вопросах.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такой стиль полемики не стал для нее неожиданностью.

— Я помню, как в 95-м, наверное, году <…> когда я была студенткой МГИМО, я после очередных аналогичных плюс-минус комментариев руководства Беларуси, господина Лукашенко, спросила у нашего преподавателя, а как это можно расценить, исходя из дипломатии, протокола и так далее и получила соответствующий ответ. Поэтому я наблюдаю за различными заявлениями, начиная где-то с середины 90-х годов, и я не вижу в этом ничего непредсказуемого. Эти заявления как синусоида периодически повторяются.

На вопрос, будет ли МИД РФ отзывать посла в Беларуси, Захарова ответила, что это не в компетенции ее ведомства — послов назначает и отзывает президент.

— У МИДа есть позиция: господин Бабич является российским послом в Республике Беларусь. Вопросы его назначения, вопросы его перемещения и так далее — это вопросы компетенции президента Российской Федерации.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников