Украинский обозреватель: Зеленский понравился Трампу 26.04.2019, 16:45

Президент США вполне мог увидеть в Зеленском, как и ранее в Макроне, родственную душу.

Еще в ночь после голосования, чтобы поздравить позвонил Дональд Трамп. Неожиданный звонок. Ведь поздравить новоизбранного украинского президента вполне мог госсекретарь Майкл Помпео или вице-президент Майкл Пенс. Об этом в своей статье для zn.ua пишет обозреватель Владимир Кравченко.

Наши собеседники высказывали различные предположения, почему вашингтонский звонок был сделан все же из Белого дома. Одни полагают, что, учитывая бесславное участие нынешней украинской власти в американской президентской кампании 2016-го, равно как и недавние скандальные заявления генпрокурора Юрия Луценко, в Вашингтоне решили таким образом — "на контрасте" — продемонстрировать свое отношение к уходящему президенту и его администрации.

Другие, по его словам, увидели в этом звонке личный интерес американского президента к неоднозначной персоне новоизбранного украинского коллеги и желание Трампа "хайпануть самому".

"По информации CМИ, разговор прошел успешно: Трампу понравился Зеленский, к которому американский президент, по свидетельству американских источников, "почувствовал симпатию". Что ж, будучи фриком, Трамп вполне мог увидеть в Зеленском, как и ранее в Макроне, родственную душу — успешного несистемного игрока, сумевшего пробиться на вершину власти, не будучи при этом частью истеблишмента. Но для Украины этот звонок важен уже хотя бы потому, что между лидерами двух стран вроде бы появилась положительная эмоциональная связь", — отмечает обозреватель.