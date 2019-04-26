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Минчане вышли на стихийный «Чернобыльский шлях» (Видео, онлайн)

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  • 26.04.2019, 18:06
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Фото: «Наша Ніва»

Люди собрались у станции метро «Академия Наук».

26 апреля в 18:00 у станции метро «Академия наук» в Минске, несмотря на запрет властей, проходит акция, посвященная 33 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию. На месте работают журналисты телеканала «Белсат».

19:21 Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик призвал присутствующих почтить память первых организаторов «Чернобыльского шляха»: Алеся Адамовича, Юрия Ходыку, Василя Быкова. А также жертв катастрофы, ликвидаторов аварии.

19:20 Участники акции пришли к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы, который находится в парке Дружбы народов.

Фото: tut.by

19:12 Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович считает, что нет смысла подавать заявки на проведение акций: «Мы не признаем власть, Лукашенко - незаконный. Нужно просто собираться и приходить».

19:11 Участники акции приближаются к чернобыльской каплице.

19:09 «Энергетическая зависимость нашей России страны только увеличится, если БелАЭС будет запущено. Я долгое время работал геологом Та площадка, на которой строят АЭС, всегда считалась неподходящей. Кроме того, это стационарная ядерная бомба, которую Россия ставит на границе с ЕС», - заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

19:01 «Народ все равно возродится. Он вечный. А эта власть уйдет», - заявила активистка Елена Толстая.

18:59 Активистка движения солидарности «Разам» Елена Толстая рассказала о своей матери, которая осматривала людей, получивших облучение после аварии на ЧАЭС: «Она приходила и плакала. Плакала и говорила, что эти люди умрут. Это большое преступление».

18:59 «В Беларуси около 48 тысяч человек умирает от онкологии. В любом случае - выбросы будут происходить. Радиус выбросов - около 30 километров. Именно по этой причине мы протестуем», - заявил Дмитрий Кучук.

18:56 «В Беларуси нет решения, кто будет потребителем этой энергии. Если у нас нет потребителей, то зачем нам АЭС. Атомный реактор очень трудно остановить», - аргументирует свою позицию первый заместитель председателя партии «Зеленые».

18:51 «Ядерная энергетика - самая дорогая и самая небезопасная», - первый заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук объясняет, почему Беларуси не нужна АЭС.

18:48 Журналисты отмечают, что несмотря на то, что организаторы отозвали заявку, а власти ее запретили, пришло более 50 человек.

18:45 «Число участников акции - не важно. Помните, есть притча о десяти праведника, ради которых Бог решил не разрушать город», - поделился своим мнением Сергей Чалый.

18:42 Экономист Сергей Чалый cчитает, что тема Чернобыля продолжает быть актуальной: «Так получилось, что наша страна получила самый большой удар от этой катастрофы. Как память может быть неактуальной?»

18:39 «Ничего не изменилось. Погибли люди и продолжают погибать. Чернобыль - это история о властях, которые продали свой народ за свои мягкие кресла. Бездействие может убить многих людей», - рассказала одна из участниц акции.

Фото: «Радыё Свабода»

18:35 Илларион рассказал, что участвовал и в предыдущем «Чернобыльском шляху»: «Чернобыль - это преступление. Если бы не белорусское движение в начале 90-ых и Зенон Позняк - они бы и дальше молчали».

18:32 15-летний участник акции Илларион, который участвовал в молебне за избавление Беларуси от лукавого, рассказал о давлении на него со стороны милиции и социальных педагогов: «Я имею право молиться, где угодно!».

18:29 Колонна увеличилась. Довольно сложно опредилить количество участников акции.

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»

18:25 Известная активистка Нина Багинская возмущена решением властей, согласно которому организаторы акций должны платить за услуги милиции: «От кого они нас будут охранять? Нам это не нужно!».

18:24 Люди пришли с национальными флагами, многие держат плакаты на социальные и экологические темы.

18:22 Колонна начала движение.

Фото: Павлюк Быковский

18:20 На акции присутствуют: и.о. председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, священник БАПЦ Леонид Акалович.

18:19 Организаторы приняли решение пройти традиционным шествием к чернобыльской каплице.

18:17 К участникам акции пришли сотрудники милиции. Предупреждают об ответственности за несанкционированную акцию.

Фото: Павлюк Быковский

18:15 На акцию пришла Нина Багинская c бело-красно-белым флагом и плакатом «Чернобыль-2019». Островец. Лукашенко».

18:13 «Посмотрите на наши села, города. Это настоящий мор. За последние 25 лет население Беларуси сильно сократилось. Что мы оставим своим детям? », - задается вопросом один из участников акции.

Фото: Павлюк Быковский
Фото: «Наша Ніва»

18:12 Напомним, что организаторы мероприятия выступили c заявлением, что отказываются платить за услуги милиции и традиционного шествия не будет. Но люди самоорганизовались и пришли на aкцию.

18:09 На стихийную акцию вышли несколько десятков человек. Люди пришли с цветами, некоторые активисты пришли с плакатами, посвященными экологическим проблемам.


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