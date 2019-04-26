Die Welt: Кошмар Меркель под названием «Северный поток» 26.04.2019, 18:03

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Что касается будущего «Северного потока — 2», последнее слово еще не сказано.

Главный кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя Европейской комиссии Манфред Вебер (Manfred Weber) в вопросе о спорном газопроводе встал в оппозицию к канцлеру Меркель. Вероятно, Европа ему нужна больше, чем поддержка федерального правительства, пишет Die Welt (перевод - inosmi.ru).

Недавно в Брюсселе состоялась одна из дискуссий о выборах в Европарламент. Присутствовали журналисты из Италии, Великобритании, Австрии и Германии — все они давно наблюдают за Европейским союзом. Когда модератор в конце вечера спросил, кто из них верит, что будущего председателя Еврокомиссии будут звать Манфред Вебер, руку не поднял никто.

Отсутствие опыта работы в правительстве, недостаточное владение иностранными языками, мало харизмы — так обосновал итальянский репортер свои сомнения. Слишком безликий, слишком компромиссный и уступчивый, например, в отношении венгерского националиста Виктора Орбана (Viktor Orbán), сказал один из британцев. У него нет поддержки от важных правительств Европы, поэтому могут возникнуть проблемы — таков был аргумент номер три. Такие размышления можно часто услышать в эти дни во время многочисленных мероприятий в Брюсселе. Вебер (ХДС), вот уже 15 лет член Европарламента и с 2014 года руководитель фракции Европейский народной партии (ЕНП), считается заслуженным и довольно популярным политиком, успешно управляющим своей «лавочкой» в парламенте. Правда, у него есть некоторые слабости. Но, судя по всему, на финишной прямой перед выборами в Европарламент заместитель председателя ХДС решил поработать как минимум над двумя пунктами из списка своих недостатков — вторым (компромиссность) и третьим (отсутствие поддержки правительств), и притом в один прием.

С этой целью он и сделал одно на удивление броское заявление. Оно разительно отличается от его обычной благодушной манеры ведения предвыборной кампании, но именно поэтому может быть положительно встречено в некоторых столицах. Вебер поклялся, что все-таки не допустит введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией, если станет председателем Еврокомиссии. Это можно считать объявлением войны со стороны 46-летнего политика, и притом не кому-нибудь, а немецкому федеральному канцлеру, товарищу по партии Вебера Ангеле Меркель (ХДС). Для Меркель проект газопровода, который должен соединить Россию и Германию, крайне важен. Много раз ей приходилось бросать весь дипломатический потенциал Германии на чашу весов, чтобы сохранить газопровод, несмотря на интенсивные протесты. Она аргументирует это тем, что газопровод незаменим для обеспечения энергетической безопасности, тем более что Германия собирается отказаться от атомной энергии и использования угля, а добыча собственного газа в Европе к 2035 году резко снизится.

Поэтому на первый взгляд может показаться не очень умным шагом, что Вебер в своей предвыборной борьбе взял на мушку именно многомиллиардный трубопровод. Ведь это может сильно охладить желание берлинского ведомства федерального канцлера помочь ему сесть на трон Еврокомиссии. И тем не менее выходец из Нижней Баварии Вебер хочет именно этого: организовать себе поддержку правительств, только не «дома», а в других странах ЕС, а точнее на востоке ЕС и в странах Балтии. Там поддержка Германией российского проекта вызывает энергичное неодобрение местных политиков. Прежде всего в Польше находящиеся у власти национал-консерваторы охотно разыгрывают антинемецкую карту. Но и у других стран — у Франции, Дании, Словакии, Ирландии, Швеции, Италии, Люксембурга, Великобритании и Хорватии — есть возражения против «Северного потока — 2». Их позиция помешала бы Веберу как «немецкому кандидату», но он хочет использовать ее себе во благо. Не в последнюю очередь и потому, что поддержка Меркель ему и без того гарантирована не была.

Все чаще в Брюсселе обсуждают возможный ход мыслей Меркель, которая может отказаться от претензий на высший пост в Еврокомиссии в обмен на другую высокую должность — например, президента Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Эта рокировка была бы привлекательной еще и тем, что в результате будет обеспечено будущее и преследуемого в последнее время неудачами соратника Меркель Петера Альмайера (Peter Altmaier/ХДС). Министр экономики и отставной чиновник ЕС мог бы возвратиться в свой любимый Брюссель в качестве комиссара, освободив в берлинском кабинете место для Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

Расклад сил для Вебера в данный момент не очень благоприятный. Поэтому сейчас этот политик, мастерски овладевший за 15 лет в Европарламенте искусством сколачивания альянсов, ведет напряженную борьбу за лакомый пост в главном офисе ЕС. Сопротивление газопроводу особенно велико в Прибалтике, Польше и на Украине — то есть в странах-транзитерах, которые трубой будут обойдены. Поэтому неслучайно, что Вебер именно в польской газете «Польска таймс» (Polska Times) сделал следующее высказывание: «Я против данного проекта. Он не в интересах ЕС». Далее он сказал, что как шеф Еврокомиссии «воспользуется всеми правовыми средствами, чтобы не допустить реализации „Северного потока — 2"». Когда же журналисты указали ему, что тут он вступает в конфликт с федеральным правительством, он сказал: «Я не немецкий кандидат на руководящий пост в Еврокомиссии, а кандидат от ЕНП. Европа — это 28 стран».

По мнению председателя Европейской партии Зеленых Рейнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) этим высказыванием Вебер послал двойной сигнал. Во-первых, он дал понять канцлеру, что не собирается быть подручным Берлина в Брюсселе. «Во-вторых, намекнул Варшаве и другими столицам, постоянно критикующим политику Германии не только в отношении „Северного потока — 2", что они могут рассчитывать на его понимание». В ХДС, да и у его партнера по коалиции СДПГ, этот демарш не вызвал особого восторга. «Тут я могу сказать только одно: ибо не ведают они, что творят», — раздраженно отметил в интервью газете «Хандельсблатт» (Handelsblatt) Йоахим Пфайффер (Joachim Pfeiffer/ХДС), представитель фракции ХДС по вопросам экономической политики в бундестаге. Для заместителя председателя фракции СДПГ Маттиаса Мирша (Matthias Miersch) газ — это важный «энергоноситель переходного периода»: «Тот, кто ставит под вопрос „Северный поток — 2", попадает в зависимость от американского сланцевого газа или хочет возрождения атомной энергетики». Как он сказал, в то же самое время Бавария блокирует развитие возобновляемых источников энергии. «Тут проявляются все заблуждения главного кандидата от ХДС/ХСС в области энергетической политики».

Компания-эксплуататор «Северного потока — 2», за которым стоит российский концерн «Газпром», тем временем уже заранее заявила, что подаст жалобу на ЕС, если недавно переработанная газовая директива ЕС действительно будет применена к газопроводу. Эта директива должна вступить в силу летом, и тогда строгие правила внутреннего энергетического рынка распространятся и на трубопроводы, входящие на территорию ЕС извне. Эксплуататор «Северного потока» хочет предотвратить это, аргументируя тем, что газопровод практически готов, и поэтому ЕС не может просто задним числом изменить правила. Этим Брюссель нарушил бы международное право. А ведь газовая директива — не единственная преграда, которую придется преодолеть «Северному потоку — 2». И Дания, через территориальные воды которой должна проходить труба, упорно этому сопротивляется и не дает разрешение на проведение строительных работ. Поэтому сейчас изучается возможность прокладки трубы по более длинному и более дорогому обходному маршруту.

То есть во всем, что касается будущего «Северного потока — 2», последнее слово еще не сказано. То же самое относится и к вопросу, будут ли следующего председателя Еврокомиссии звать Манфред Вебер.