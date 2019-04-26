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Горит один из крупнейших ракетных заводов России

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  • 26.04.2019, 18:20
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Пожар возник на производящем ракеты «Синева» и «Сармат» Красноярском машиностроительном заводе.

На одном из крупнейших в России оборонных заводов - «Красмаш» в Красноярске - возник пожар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ, возгорание возникло на крыше одного из цехов завода, который производит в том числе межконтинентальные ракеты «Сармат» и «Синева», а также разгонные блоки для ракет-носителей «Зенит» и «Протон».

Площадь пожара пока не уточняется, однако ему присвоен четвертый уровень сложности из пяти возможных.

В цеху полностью обрушилась крыша. Всех людей успели вывести, пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, на тушении огня задействованы 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Огнем охвачено 5 тысяч квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Красноярска. По его словам, очаг пожара находится в цехе холодильных установок.

Зданиям и сооружениям завода «Красмаш» пожар на территории не угрожает, заявили в «Роскосмосе».

При этом версия «Роскосмоса» отличается от той, которую выдвигает МЧС. Глава пресс-службы госкорпорации заявил РИА Новости, что горит не цех завода, а склад холодильников "Бирюса", которые производятся там же.

«Сотрудники завода "Красмаш" совместно с МЧС приняли меры, чтобы обезопасить помещения, непосредственно относящимся заводу», - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.


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