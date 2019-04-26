Что происходит в школе, где готовы принять эвакуированных из многоэтажки людей 4 26.04.2019, 18:33

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Фото: tut.by

Место для временного пребывания жителей дома организовали в средней школе № 178.

В Минске из многоэтажки на улице Широкой эвакуировали людей. По монолитной колонне во втором подъезде пошли трещины. Временное пребывание жителей дома организовали в средней школе № 178. Tut.by посмотрел, что там происходит.

Администрация школы № 178 (адрес — улица Восточная, 68) рассказала, что здесь готовы принять 380 жильцов дома. Там организованы спальные места для малышей и взрослых: часть — в спортзале, часть — в классе продленного дня.

Также в школе есть комната матери и ребенка — там есть места для отдыха, дежурят медики.

Игровая для детей

Пока в школе людей немного: там всего два местных жителя. Это мать и сын, который недавно перенес операцию. Подросток отдыхает.

В столовой организовано питание для людей, стоит микроволновка. В школе дежурят администрация учебного заведения, учителя, педагоги и психологи.

Как пояснил глава Советского района Юрий Трущенко, людей попросили покинуть квартиры, чтобы снять лишнюю нагрузку с опор.

— В доме 144 квартиры, проживает около 380 человек. Отселение нужно было для того, чтобы разгрузить дом. Столько людей по весу — это около 30 тонн.

— Нам сказали взять паспорта и выйти всем на улицу. Дом оцепили, никого внутрь не пускают. На фасаде видны трещины, — рассказывал Александр, житель дома.

В Мингорисполкоме ситуацию в многоэтажке на Широкой прокомментировали так:

«26 апреля 2019 года в жилом доме № 3 по улице Широкой будут проводиться работы по усилению монолитной колонны второго подъезда. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от 4 до 6 часов. Ориентировочное время окончания — 20.00».