Цены на нефть рухнули более чем на 4% 1 26.04.2019, 18:34

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Нефть Brent существенно подешевела без видимых новостей.

После взлета цен на нефть до максимумов за полгода на рынок «черного золота» пришли крупные продавцы.

Нефтяные котировки резко снизились на вечерних торгах в четверг и пережили еще две волны падения в пятницу, в результате которых основных сортов рухнула более чем на 4% за сутки, передает finanz.ru.

Июньские фьючерсы на марку Brent, достигавшие накануне отметки в 75,6 доллара за баррель, к 18.19 по Минску подешевели до 71,83 доллара.

Вероятно, падение котировок - результат фиксации прибыли инвесторами после достижения отметки 75 долларов за баррель Brent, рассуждает сырьевой стратег Saxo Bank Оле Стот Хансен.

Поводом могли стать данные из Китая, показавшие, что крупнейший импортер нефти на 25% сократил закупки у Ирана, компенсировав их нефтью из Саудовской Аравии, которая второй месяц подряд стала главным поставщиком для КНР, предполагает старший стратег DailyFX Илья Спивак.

Это могло снять часть опасений дефицита нефти из-за антииранских санкций, которые вступят в полную силу со 2 мая, говорит Спивак.

В целом страхи дефицита нефти преувеличены: у Саудовской Аравии и ее союзников есть достаточно мощностей, чтобы покрыть все выпадающие иранские объемы, предупреждает глава аналитики Rystad Бьорн Тонхауген.

«С октября 2018 года саудиты, Россия и ОАЭ вместе сократили добычу на 1,3 млн баррелей в сутки. Этого с лихвой хватит, чтобы компенсировать потерю Ирана», - объясняет он.

Нефть поддерживали новости о перекрытии трубопровода «Дружба», по которому из России и Восточную Европу и Германию поставляется 1 млн баррелей в сутки, добавляет президент Lipow Oil Associates Андрю Липоу.

Но в четверг стало известно, что российские власти согласовали механизм устранения аварии, из которой в нефть попали хлорсодержащие соединения. В пятницу жу Минэнерго РФ объявило, что проведет переговоры с представителями Беларуси, Польши и Украины в Минске о качестве сырья.

Россия, Беларусь, Польша и Украина в пятницу проведут переговоры о качестве российской экспортной нефти в Минске, сообщило Минэнерго РФ. При этом отгрузка российской нефти в порту Усть Луга продолжается, добавили в ведомстве.