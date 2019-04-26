15-летний участник «Чернобыльского шляха»: Одноклассники меня поддерживают! 1 26.04.2019, 19:09

Иларион рассказал, почему вышел на акцию.

15-летний школьник Иларион рассказал, почему вышел на «Чернобыльский шлях», а также вспомнил молебен в защиту Куропат на площади Свободы.

- Я вышел на «Чернобыльский шлях» в том числе и в защиту Куропат, против уничтожения крестов. После того, как я посетил молитву на площади Свободы, на меня началось оказываться давление со стороны социальных педагогов, учителей, директоров. Моих родителей пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних. Они хотят меня поставить на учет за участие в молебне! Молиться я могу везде, мне никто не может этого запретить, у меня на это есть полное право. В итоге выписали моим родителям штраф в 50 базовых величин. Мой отец отказался от помощи правозащитников и от помощи людей, которые хотел организовать сбор средств на выплату штрафа. Сказал, что сам заплатит.

Спасибо людям, которые мне каждый день пишут в «Фейсбуке» и поддерживают добрым словом. Говорят: «Держись, Иларион, мы с тобой! Мы тебя не бросим! Пиши, мы поможем с оплатой штрафов». Я отвечаю: «Спасибо, пока ничего не нужно». Спасибо им огромное, что поддерживают меня морально.

- Почему ты пришел на сегодняшнюю акцию? Что ты знаешь о Чернобыле? Тебе 15 лет, а Чернобыльской катастрофе 33!

- Я и на прошлом «Чернобыльском шляхе» был. Я тогда «не светился», потому что боялся «расправы» власти преступной и жесткой.

Чернобыль - это преступление со стороны властей СССР. Они скрывали от белорусов то, что на самом деле было. И если бы не наше национальное движение в начале 90-х, включая Зенона Станиславовича Позняка, которому недавно исполнилось 75 лет, возможно, никто бы и не узнал о последствиях Чернобыля.

- Что говорят об этом твои одноклассники, твои друзья?

- Большинство моих одноклассников меня поддерживают. И не только одноклассники, а и мои соратники, единомышленники. Говорят: «Спасибо, Иларион, что добрым словом поминаешь белорусскую молодежь, рассказываешь о нас общественности». Мой однаклассник придерживается таких же позиций, как и я. Хочет что-то поменять как можно быстрее. Он уже носит бело-красно-белый флаг и значки. Возможно, скоро присоединится и к акциям. Хотя он уже был на защите Куропат.