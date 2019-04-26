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В Австрии из картофельной кожуры производят биогаз для отопления домов

  • 26.04.2019, 19:17

В общей сложности биогазом из картофеля снабжены около тысячи местных хозяйств.

Австрийский производитель продуктов питания 11er научился перерабатывать картофельную кожуру в биогаз. Как сообщила телерадиокомпания ORF, инновационный метод позволил предприятию добиться безотходного производства и внести ощутимый вклад в сохранение окружающей среды, передает ТАСС.

Компания из города Фрастанц (федеральная земля Форарльберг) специализируется на изготовлении картофельного пюре, картофеля-фри и так далее. В результате обработки этого овоща, как правило, остается непригодная к употреблению в пищу кожура или некондиционные клубни. Производитель разместил на предприятии установку для выработки биогаза на основе картофельной биомассы: остатки измельчаются, смешиваются с водой и помещаются в резервуар для хранения. Затем полученная смесь заливается в бродильный аппарат объемом 4 млн л, где продукт перерабатывается в биогаз.

В итоге получилось создать цикл полной переработки картофеля с выработкой топлива из отходов производства. Полученный биогаз подается в муниципальную газовую сеть и используется для отопления домов. В общей сложности биогазом из картофеля снабжены около 1 тыс. местных хозяйств. Кроме того, компания разместила на территории своего пищевого завода газозаправочную станцию и 10% от полученного биогаза идет на заправку грузовиков компании, работающих на газе, и автопогрузчиков.

По подсчетам специалистов предприятия, ежегодно таким образом удается сократить до 100 т выбросов углекислого газа в атмосферу по сравнению с дизелем. Остатки массы из бродильного чана используются в качестве удобрения на местных сельскохозяйственных предприятиях.

Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания OMV запустила в 2019 году на нефтеперерабатывающем заводе в городе Швехат проект по переработке пластиковых стаканчиков в сырую нефть и изготовлению из нее топлива.


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