В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500 26.04.2019, 19:29

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При попадании таких банкнот в банки они будут изыматься из обращения.

Банкноты останутся законным платежным средством и должны будут приниматься во все виды платежей.

Пятница, 26 апреля, стала последним днем выпуска самых крупных в истории единой европейской валюты банкнот достоинством €500. Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск. Однако ЦБ Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля, передает РБК.

С 27 апреля новые банкноты в €500 выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии.

Член правления Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank, DB) Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот. Задержку с решением этого вопроса он объяснил тем, что именно Bundesbank выпустил 70% всех когда-либо напечатанных банкнот в €500, а потому ЦБ необходимо было время, чтобы перестроить работу при переходе на банкноты меньшего номинала.

«Это довольно сложная задача — заменить банкноту в €500 пятью банкнотами по €100 или меньшими. Нужно больше бумаги для банкнот. Учитывая то, что банкноты нужно доставлять от печатников в отделения Bundesbank и коммерческих банков, а также снабжать ими банкоматы, перевозящим деньги компаниям нужно будет делать больше поездок. Это все стоит денег», — пояснил Беерман.

По его словам, после того как было объявлено о предстоящем прекращении выпуска банкнот в €500, спрос на них сильно упал, однако затем восстановился до обычного уровня. «Мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация после 26 апреля. Однако мы ожидаем, что спрос немного вырастет. Первые признаки этого уже заметны», — сказал Беерман.

Высокую популярность банкнот в €500 представитель DB объяснил их востребованностью в качестве подушки безопасности на черный день. Такие банкноты, считающиеся одними их самых ценных в мире, удобно хранить в сейфах или других укрытиях. Кроме того, многие немцы, по словам Беермана, любят использовать такие купюры в качестве подарков, например на свадьбу.

Свое решение о прекращении выпуска банкнот в €500 ЕЦБ в 2016 году объяснял «обеспокоенностью тем, что купюра в €500 упрощает противозаконную деятельность». Однако Беерман считает любовь к крупным номиналам европейской традицией, он заверил, что Bundesbank не намерен ограничивать платежи наличными деньгами.

Даже после прекращения выпуска банкнот в €500 они останутся законным платежным средством и должны будут приниматься во все виды платежей. Однако при попадании таких банкнот в банки они будут изыматься из обращения.