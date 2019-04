Как уйдет Путин? 3 26.04.2019, 19:31

Внеочередные президентские выборы в Казахстане, которые состоятся шестого июня, будут и для этой страны, и вообще для всего Среднеазиатского региона несколько необычными. На это раз на них не победит автократ, который правит с момента распада Советского Союза. Казахстан пережил спокойную и некровавую передачу власти. Послужит ли он примером для своего российского соседа?

В середине марта в Казахстане на телеэкранах вдруг появился глава страны Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что по прошествии почти 30 лет у власти решил уйти в отставку. По его собственным словам, пришло время, чтобы к власти в среднеазиатской республике, богатой энергоресурсами, пришло новое поколение лидеров, пишет чешское издание Tiscali (перевод - inosmi.ru).

Назарбаев управлял Казахстаном со времен Советского Союза. Бывший первый секретарь Коммунистической партии советской республики, находящейся между Каспийским морем и Китаем, пережил всех своих коллег в регионе. Кого-то из них свергла революция (в соседней Киргизии это произошло даже два раза), а кого-то на вершине власти настигла смерть, как первых президентов Узбекистана и Туркменистана — стран, закрытых для окружающего мира.

Назарбаев отказался от власти добровольно. Однако он сохранил за собой те функции, которые позволят ему оставаться центральной фигурой казахстанской политической жизни и влиять на события в стране. Он по-прежнему является председателем Совета безопасности Казахстана, возглавляет правящую партию «Нур Отан», а официальный титул Лидера нации гарантирует ему неограниченный авторитет.

Останется и культ личности Назарбаева как первого казахстанского президента, который чем-то напоминает культ советских лидеров. Возможно, разница только в том, что большая часть населения страны искренне уважает Назарбаева. Казахстан избежал серьезных потрясений и сохраняет статус успешной региональной державы. Вероятно, поэтому курьезное предложение переименовать в честь Назарбаева столицу из Астаны в Нур-Султан не вызвало возражений. Предложение утвердили вскоре после отставки президента, и Лидер нации его скромно подписал.

Откажется ли Путин?

Станет ли Москва Владимирградом? Или Путинбургом? Российскому президенту Владимиру Путину остается до конца четвертого президентского срока пять лет. Чисто формально хозяину Кремля спешить некуда. Но в 2024 году ему придется покинуть самый высокий пост. Российская конституция не позволяет занимать президентское кресло более двух раз подряд.

В Кремле вынуждены обдумывать будущее Путина, а значит, и всей России, уже сейчас. Если ситуация не изменится, нынешний президент покинет президентское кресло непопулярным политиком. Восторги от побед России на международной арене постепенно сходят на нет, и россияне переживают так называемое крымское отрезвление. Эйфория от аннексии украинского полуострова — уже не панацея от всех проблем. Экономика государства рушится под собственным весом и под давлением санкций. Правительству приходится идти на непопулярные меры, такие как повышение пенсионного возраста и сокращение социальных гарантий.

Это начинает сказываться на популярности Путина. Согласно последним социологическим исследованиям независимого российского агентства «Левада Центр», российскому президенту доверяют всего 41% респондентов. Для режима, который основывает свою легитимность на популярности главы государства, это плачевный результат. Тем не менее, согласно данным, полученным российскими социологами, 55% опрошенных отдали бы свой голос на выборах Путину. Но 25% россиян не знают, за кого голосовали бы и пошли бы на выборы вообще.

Так показал ли казахстанский автократ Назарбаев путь, по которому Путин мог бы пойти, чтобы остаться у власти и при этом удовлетворить российское общество?

Долгие проводы

Спокойный процесс смены лиц на президентском посту в Казахстане может вдохновить Владимира Путина. В России, как и в Казахстане, есть Совет безопасности, который помогает главе государства при принятии решений по ключевым вопросам. Путин мог бы возглавить совет и в качестве мудрого генерального секретаря наблюдать за тем, чтобы система, которую он так тщательно выстраивал на протяжении 20 лет, не разрушалась.

Российский политолог Татьяна Становая, которая возглавляет аналитический центр «Реальность российской политики» (R.Politik Reality of Russian Politics), полагает, что в современной России нельзя применить казахстанскую модель передачи власти. Путин не Назарбаев. И отличий между ними сразу несколько.

«Путин — менеджер, геополитический предприниматель, авантюрист и определенно не отец народа. В противном случае ему пришлось бы сделать намного больше для того, чтобы выстроить и поддерживать тесные отношения с гражданами. Путин не безразличен к проблемам людей, но его откровенно расстраивает то, что граждане его не понимают, и у них другие цели», — пишет Становая в статье «Почему казахский эксперимент не сработает в России» (Why the Kazakh Experiment Won't Work in Russia).

Когда Нурсултан Назарбаев покинул президентское кресло, он сделал так, что его дочь Даригу выбрали спикером сената. Лидер казахстанской нации, таким образом, защитил себя от политической турбулентности. В случае чрезвычайной ситуации его старшая дочь, будучи главой верхней палаты парламента, может законно стать президентом страны.

Становая отмечает, что у Путина такой подстраховки нет. Официально о его дочерях Марии и Екатерине ничего не известно. Они ведут тайную жизнь и не появляются рядом с отцом на официальных и неофициальных мероприятиях. Подконтрольные Кремлю СМИ о них молчат, и только в оппозиционных и западных СМИ иногда появляется информация о дочерях Путина.

«Владимир Путин — волк-одиночка. Он просто развелся и женился на России, как нас несколько раз пытался убедить его пресс-секретарь Дмитрий Песков», — отмечает аналитик.

«Главное препятствие для путинского транзита заключается в том, что российский президент просто не может (без радикальной реформы политической системы по образцу восточных традиционных обществ) получить стопроцентные гарантии безопасности и наследования. Поэтому он и не стремится к этому. Если бы он встал на этот путь, то это означало бы неограниченное продление путинского режима, связанного с его личностью. Однако нет уверенности в том, что президент хочет именно этого», — считает Становая.

Политолог уверена, что у Владимира Путина есть несколько вариантов на выбор, включая изменение конституции, чтобы не было ограничения в виде двух президентских сроков. Однако, судя по всему, нынешний президент не желает показывать публике свои опасения по поводу того, что после его ухода в тень выстроенная им система может рухнуть. Становая полагает, что Путин будет уходить долго в соответствии с определенным планом.

По китайскому пути

«Путин, несомненно, останется президентом как минимум до 2023 года. Россия планирует потратить невероятно большие бюджетные средства (более 26 триллионов рублей) в течение пяти лет на 12 национальных проектов. Так будет проложен путь к качественно новым экономике и государственному управлению. Эти масштабные планы Путин просто не может никому делегировать, потому что его кабинет все еще носит старый, чисто технический характер. Поэтому Путину придется всем управлять самому», — говорит в интервью порталу «Тискали» Сергей Станкевич, бывший советник президента Ельцина и председатель комитета по международным отношениям «Партии роста».

По его словам, отставка Нурсултана Назарбаева напомнила передачу власти в Китае после окончания срока полномочий Дэн Сяопина. Китайский коммунистический реформатор руководил страной и после того, как покинул президентское кресло. «Авторитарный лидер передал президентский пост наследнику, но сохранил за собой ключевые контролирующие позиции. Преемник Назарбаева в роли президента может пользоваться поддержкой Лидера нации, его огромным авторитетом, но вместе с тем он остается под контролем», — описывает российский политик ситуацию в Казахстане.

Станкевич не исключает, что Владимир Путин может пойти по тому же пути. Причем, уже в 2023 году, чтобы российский режим и граждане привыкли к новому президенту, а тот интегрировался в систему, созданную Путиным.

«В России теоретически подобная модель может быть применена в 2023 году, чтобы в 2024 страну уже возглавлял опытный и приемлемый новый президент. Однако модель Дэн Сяопина явно не единственная. У Путина могут быть и другие варианты. Тем не менее совершенно ясно, что передача власти будет добровольной и управляемой. Никаких революционных потрясений не будет. Для этого нет ни причин,ни инициативы», — утверждает Сергей Станкевич.